Pierwsi najemcy odebrali klucze do 96 mieszkań wybudowanych w ramach programu Mieszkanie plus. Zlokalizowane są w Siedleminie w gminie Jarocin w województwie wielkopolskim.

W tym roku Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) w planach ma przekazanie łącznie 360 mieszkań w ramach rządowego programu.

- Z 258 mieszkaniami jesteśmy na etapie końcowym. W poniedziałek przekazaliśmy 96 mieszkań najemcom, są to pierwsze mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus. Kolejne mieszkania będą gotowe na koniec maja. Będzie to 120 mieszkań w samym mieście Jarocin. Oddanie kolejnych 42 mieszkań przewidujemy na koniec czerwca i 108 mieszkań do końca grudnia tego roku - wyjaśniał w rozmowie z TVN24 Jerzy Wolski, prezes Jarocińskiego TBS.

Jaki czynsz?

Pytany skąd tak szybki termin oddania mieszkań do użytku, wskazał na różnice w zabudowaniach.

- Nie poszliśmy w zabudowę zwartą, blokową, tylko domki szeregowe podobne do domków jednorodzinnych z klatką schodową półotwartą, która nie powoduje dodatkowych obciążeń i kosztów dla najemców - wskazał Wolski.

Dodatkowo zwracał uwagę na ułatwienia dla mieszkańców. - Wszystkie media są tak zaprojektowane, że są podprowadzone do każdego mieszkania. Mieszkańcy bezpośrednio podpisują umowy z dostawcami i to z nimi się rozliczają na podstawie urządzeń pomiarowych, łącznie z ogrzewaniem gazowym. Na zasadzie, ile zużyjesz, tyle zapłacisz. Będzie o tym decydował najemca, a nie TBS - zaznaczył prezes Jarocińskiego TBS.

Jak dodał, "TBS będzie tylko pobierał czynsz", który w oddanych w poniedziałek mieszkaniach wyniesie 11 zł za metr kwadratowy. - A więc 605 złotych za mieszkanie 55-metrowe - tłumaczył Jerzy Wolski. Czynsz nieco wyższy będzie w samym Jarocinie i wyniesie 12 zł za metr kwadratowy.

Opinie mieszkańców

Zadowolenia nie ukrywają najemcy, którzy już odebrali klucze do mieszkań. - Podoba nam się to miejsce. Mieszkanie ładne, duże. Jak dla nas wystarczające - powiedziała Ewa Gaińska, która w poniedziałek odebrała klucze do mieszkania.

- Ładne mieszkanko, wiadomo jeszcze pozostaje parę rzeczy do wykończenia, ale mieszkanie jest w miarę duże. Wydaję mi się, że śmiało się pomieścimy - wtórował Jakub Karolczak. Przy okazji nie ukrywał jednak, że "oczekiwania zawsze są większe".

Pierwsi z najemców już myślą także nad kosmetycznymi zmianami. - Widać parę poprawek do zrobienia, ale to wszystko kwestia czasu do ogarnięcia - powiedział Mikołaj Mitulski.

W pobliżu oddanych mieszkań znajdują się szkoła i przedszkole, jednak jak się okazuje są one za małe. - Zapadła decyzja, że obok szkoły zostanie wybudowane nowe przedszkole i stare przedszkole, które znajduje się w szkole zostanie wyprowadzone. Tym samym zwiększy się liczba miejsc w szkole podstawowej - mówił w rozmowie z TVN24 Wolski.

Ponadto wkrótce ma rozpocząć się budowa marketu. Niecałe sto metrów od budynków znajduje się także cmentarz.

Jakie kryteria

Program Mieszkanie plus składa się z części komercyjnej, realizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, oraz części społecznej regulowanej ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), która weszła w życie 11 września ubiegłego roku.

Inwestycję w Siedleminie realizował komercyjnie BGKN. W ramach projektu mieszkania powstają też w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej i ul. Leszczyce. Samorząd rozdysponował te lokale 9 grudnia ubiegłego roku.

Lokalne władze przyznały mieszkania w pierwszej kolejności rodzinom z dziećmi w wieku do 15 lat. Rodziny te nie mogły mieć tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Wśród kryteriów znalazło się także minimum dochodowe - 3 tys. zł brutto na rodzinę w przypadku mieszkania 55 metrów kwadratowych oraz 2 tys. zł brutto dla chętnych na lokal o powierzchni 35 metrów kwadratowych. Do branych pod uwagę dochodów zaliczane były także między innymi 500 plus oraz alimenty. Dodatkowo osoby spoza gminy, które dostały decyzję przydziału mieszkania, musiały zobowiązać się do meldunku w gminie oraz do odprowadzania podatku w jarocińskim Urzędzie Skarbowym.

Obecnie BGKN ma w budowie około 2 tysięcy mieszkań, kolejne 25 tysięcy jest w przygotowaniu. Budowy trwają między innymi w Białej Podlaskiej, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni.