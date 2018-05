Odtwórz: Pierwsi najemcy odebrali klucze do Mieszkań plus

186 rodzin wprowadzi się do lokali z programu Mieszkanie plus w Białej Podlaskiej na przełomie maja i czerwca - powiedziała Bernadeta Puczka, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej. Na dobry początek dostaną trzymiesięczne wakacje od czynszu.

Jak powiedziała Bernadeta Puczka, "w tygodniu po długim weekendzie majowym zaprosimy przyszłych najemców do oglądania mieszkań".

- Rodziny będą mogły zobaczyć na żywo, jak wyglądają lokale - dodała. - Wszystkie rodziny, które pozytywnie przeszły weryfikację czynszową i zostały im przyznane mieszkania, już wcześniej otrzymały od nas skany rzutów mieszkań - powiedziała prezes w rozmowie z Polską Agencją Prasową.



Wakacje od czynszu

Jak powiedziała prezes zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej, rodziny nie zapłacą czynszu do końca wakacji. - Mogą przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na urządzenie domów - powiedziała Bernadeta Puczka.



Domy w Białej Podlaskiej przekazywane będą lokatorom w standardzie deweloperskim. - Wśród zainteresowanych przeprowadziliśmy badania, z których wynika, że każda z rodzin chce mieszkanie urządzić inaczej - powiedziała prezes.

- Lokatorzy wybierali formę wynajmu mieszkania z opcją dojścia do własności. Przyszli mieszkańcy chcą wykończyć mieszkania pod siebie - dodała.



W Białej Podlaskiej opłata za wynajem 50-metrowego lokalu wraz z mediami to ok. 900 zł.



Jak informował w czerwcu ub. roku prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, koszt budowy metra kwadratowego wyniesie tutaj 1860 zł netto. Dodał, że BGKN wyłożył na tę inwestycję 20 mln zł, które "zostaną w mieście, bo przetargi na budowę wygrały trzy lokalne firmy".

Lokatorzy

Chętni na Mieszkanie plus pochodzą głównie z Białej Podlaskiej, ale ok. 10 proc. wniosków złożyły osoby niezamieszkujące w tym mieście. Są chętni z Bydgoszczy, Warszawy, Gdańska, ale także z zagranicy - Anglii, Irlandii i Niemiec. Większość chętnych to rodziny, często wielodzietne, ale są także młode małżeństwa.



- Zainteresowanie jest bardzo duże, chcemy więc budować kolejne mieszkania w ramach Mieszkania plus. Z nową inwestycją chcemy ruszyć w najszybszym możliwym terminie – mówiła Puczka. - Prowadzimy rozmowy z miastem o kolejnej inwestycji - dodała Bernadeta Puczka.



Rządowy program

Program Mieszkanie plus działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości, która ma w budowie około 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu.



W ramach obszaru komercyjnego budowy trwają m.in. w Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni. W ubiegłą sobotę w Jarocinie oddano pierwsze 96 mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus.

