Premier Mateusz Morawiecki obiecywał, że w 2019 roku w ramach programu Mieszkanie Plus w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań. Rzeczywistość daleko odbiega jednak od tych zapowiedzi. Materiał programu "Fakty w południe" w TVN24.

- W 2019 roku, to jest moje zobowiązanie, które też przed państwem tutaj niejako składam, w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań - mówił premier Mateusz Morawiecki w kwietniu 2018 roku.

- Rozliczycie mnie państwo, popatrzycie na dzisiejszą datę i za rok w kwietniu zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu Mieszkanie plus zostanie wybudowanych - dodał szef rządu kilka dni później.

Tymczasem według informacji zamieszczonych na stronie PFR Nieruchomości, w ramach programu Mieszkanie Plus wybudowanych do tej pory zostało 867 mieszkań, 1811 jest w budowie, a 18 tys. w trakcie projektowania.

Brutalna rzeczywistość

- Zderzono się z brutalną rzeczywistością, z samą kwestią związaną z legislacją, z opracowywaniem i przygotowaniem projektów - stwierdził w rozmowie z TVN24 Maciej Górka, ekspert ds. rynku nieruchomości.

Jak tłumaczył "pracownie projektowe też mają swój czas realizacji, też mają inne projekty bo deweloperzy z nich korzystają". - Nie jest tak łatwo każdy grunt, nawet jak go dostaniemy od gminy, przysposobić do tego, aby był odpowiednio uzbrojony - dodał.

Ogromne zapotrzebowanie

Przykładem, jak duże jest zapotrzebowanie na tanie mieszkania jest Radom, gdzie tydzień temu symbolicznie ruszyła budowa 124 nowych mieszkań. I chociaż zakończenie budowy planowane jest za dwa lata, to już zgłosiło się ponad dwa tysiące chętnych.

Według szefa PFR Nieruchomości Mirosława Barszcza Polska potrzebuje prawie milion dodatkowych mieszkań ponad to, co buduje rynek, by osiągnąć do 2030 roku średnią unijną pod względem dostępności lokali.

Barszcz wyjaśnił w listopadzie, że to koszt około 300 miliardów złotych, dlatego bez inwestorów prywatnych wykonanie planu nie będzie możliwe.

- Na mieszkania w Polsce czeka trzy miliony ludzi. Popyt na mieszkania jest. Natomiast rząd, nie będziemy tutaj owijać w bawełnę, proponuje tyle transferów socjalnych, że zabrakło na program Mieszkanie Plus - powiedział prof. Marian Noga, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

- Program nie jest realizowany, stąd wniosek, że on nie ma racji bytu - dodał.

Zgodnie z przyjętym przez rząd w 2016 roku Narodowym Programem Mieszkaniowym w 2030 r. mamy "dobić" do średniej unijnej, jeśli chodzi o dostępność mieszkań dla obywateli.

Zgodnie z programem liczba mieszkań przypadająca na tysiąc mieszkańców ma do tego czasu wzrosnąć do 435. Tymczasem - jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte - w Polsce jest 14,6 mln mieszkań, co przekłada się na wskaźnik 380,7 lokali na tysiąc osób. Według danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w 2014 r. było to 363.