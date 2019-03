Odtwórz: "Biznes dla Ludzi". Co dalej z programem Mieszkanie plus?

- Na ten rok będzie 55 tysięcy mieszkań w trakcie realizacji - mówił o szczegółach programu Mieszkanie plus na antenie TVN24 BiS Grzegorz Muszyński, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości. Dodał, że oddanych pod klucz będzie do końca roku nie więcej niż tysiąc mieszkań.

W najbliższych latach w ramach Mieszkania plus w budowie będzie ponad 110 tys. lokali - zapowiedział podczas czwartkowej konferencji prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz.

- W przypadku 26,7 tysięcy mieszkań mamy już decyzje inwestycyjne, czyli adres, lokalizację i środki przyznane na tę inwestycje. Przewidujemy, że do końca pierwszego półrocza będziemy mieli 27,5 tysiąca decyzji inwestycyjnych i bank ziemi w Krajowym Zasobie Nieruchomości na blisko 60 tysięcy mieszkań - wyjaśniał szczegóły na antenie TVN24 BiS Muszyński.

Średni czas budowy to cztery lata

Wcześniej w czwartek wiceprezes PFR przypomniał, że w ramach KZN-u przeanalizowano "do 500 tys. działek". - Z tego do zabudowania nadaje się 500 działek, znamy już adresy, gdzie może powstać 60 tys. mieszkań - podał Muszyński.

- Głównym dostawcą działek do KZN-u jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Drugie miejsce, pod względem liczby działek, przypada Agencji Mienia Wojskowego - dodał.

Jak przypomniał Muszyński, średni czas budowy domy, całego programu inwestycyjnego dotyczącego mieszkania, to 48 miesięcy.

Oddano 480 lokali

Do tej pory w ramach programu Mieszkanie plus do użytku oddano 480 lokali - w Jarocinie, Kępnie i Białej Podlaskiej. W tym roku, jak zapowiada PFR Nieruchomości, najemcy wprowadzą się do 364 mieszkań w Gdyni i Wałbrzychu; zakończył się już nabór i trwa weryfikacja wniosków.

W ramach programu Mieszkanie plus w budowie są obecnie 1054 lokale, m.in. w Katowicach i Kępicach.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom przysługują również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzony Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Jego aktywami zarządza PFR Nieruchomości. Fundusz działa na zasadach komercyjnych, inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach.