Podejrzane mięso z Polski trafiło do Szwecji

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii został odwołany przez ministra rolnictwa. Jacek Kucharski odpowiadał między innymi za bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego. Stracił pracę w efekcie afery, która wybuchła po emisji reportażu "Superwizjera" TVN, dotyczącego handlu mięsem chorych krów.

O dymisji poinformował na swojej stronie Główny Inspektorat Weterynarii.

"Dnia 15 lutego 2019 r. Pan Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odwołał Pana Jacka Kucharskiego ze stanowiska Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii ds. Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, ds. Pasz, Farmacji i Utylizacji oraz ds. Laboratoriów" - czytamy w komunikacie.

Kucharski pełnił funkcję Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii od 1 kwietnia 2016 r.

Skandal mięsny

Według informacji dziennikarzy tvn24.pl dymisja to efekt afery, która wybuchła po reportażu "Superwizjera" o nielegalnym uboju krów, który odbywał się w nocy bez nadzoru weterynaryjnego w rzeźni w powiecie Ostrów Mazowiecka.

Inspekcja Weterynaryjna we współpracy z policją natychmiast podjęła czynności sprawdzające, wyjaśniające i zabezpieczające. Rzeźnia, w której dokonywano nielegalnego uboju została zamknięta.

Z list dystrybucyjnych wynika, że mięso trafiło do kilkudziesięciu punktów w Polsce i za granicę - do 14 krajów.



Wyjaśnień ws. nielegalnego uboju krów zażądała od Polski Komisja Europejska. Na początku lutego audytorzy KE prowadzili kontrolę w polskich ubojniach. Na prośbę Brukseli Polska uruchomiła 29 stycznia system szybkiego ostrzegania dotyczący żywności i paszy oraz poinformowała państwa członkowskie o wydarzeniach. System ten pozwala na śledzenie transportu mięsa i wycofywanie go z obrotu.