W latach 2018-2019 miesięczny dochód rozporządzalny rodziny 2+2 wzrósł o około 800 złotych – poinformował w środę na konferencji prasowej wiceminister finansów Leszek Skiba. Jak stwierdził, za blisko połowę tego wzrostu odpowiadają działania rządu.

Wiceminister finansów Leszek Skiba zaprezentował w środę dane resortu finansów na temat dochodu rozporządzalnego Polaków.

Jak wyjaśnił, resort finansów chciał odpowiedzieć na pytanie, które często statystyczny Polak zadaje sobie przed świętami Bożego Narodzenia, mianowicie, ile pieniędzy ma w kieszeni. Zaznaczył, że wpływ na to mają "aktywności państwa" - wzrost wydatków i obniżka wpływów z podatków.



Według Skiby, jeśli chodzi o dochody Polaków, widać wyraźny skok między rokiem 2018 i 2019, ale także między 2019 i 2020. - To jest skok z 35 miliardów złotych (w 2018 r. – red.) do 86 miliardów złotych, czyli w ujęciu dwurocznym to jest 50 miliardów złotych więcej w kieszeni Polaków - powiedział Skiba.

Do działań, które miały wpływ na ten wynik wiceminister zaliczył: ulgi w składkach dla przedsiębiorców, zmiany w PIT (ulga dla młodych, obniżka stawki z 18 proc. do 17 proc., podwyższenie kosztów uzyskania przychodów), 13. emeryturę, świadczenia rodzicielskie (Mama 4 plus), 500 plus dla niepełnosprawnych, świadczenia rodzinne ze świadczeniami opiekuńczymi, Dobry Start (300 plus), świadczenie wychowawcze (500 plus).



Jak mówił Skiba, dla statystycznej rodziny (2+2) dochód rozporządzalny, czyli netto po opłaceniu wszystkich podatków wzrasta stale, a od 2018 r. do 2019 r. z około 90 tys. zł w ujęciu rocznym do ponad 100 tys. zł w 2019 r. i wzrośnie do 110 tys. zł w 2020 r.



- Mamy o około 10 tysięcy złotych w ujęciu rocznym co roku więcej. To oczywiście efekt wzrostu wynagrodzeń, czyli działania tych wszystkich ważnych czynników związanych ze wzrostem gospodarczym, z tym, że gospodarka ma się całkiem dobrze, mimo wszystkich tych lęków i wątpliwości co do tego, czy już spowolnienie czai się za horyzontem - powiedział.



Dodał, że to także efekt wszystkich działań związanych z obniżką PIT-u i uzupełnieniem programu 500 plus o świadczenia na pierwsze dziecko.



Jak zauważył Skiba, w ujęciu miesięcznym dochód rozporządzalny rośnie o kwotę zbliżającą się do 800 zł między rokiem 2018-2019 i 2019-2020.

Dochody emerytów

- Również po stronie emerytów mamy wzrost - powiedział Skiba.

Wiceminister zaprezentował dane dotyczące gospodarstw składających się z dwóch emerytów, otrzymujących minimalną emeryturę. Wysokość minimalnej emerytury w 2020 r. założono na poziomie 1200 zł brutto. W dochodzie nie uwzględniono dodatków do emerytury.

W takim przypadku roczny dochód netto takiego gospodarstwa emeryckiego w 2018 r. wyniósł 21 tys. zł, w 2019 r. wzrósł do 24 tys. zł, a w 2020 r. wyniesie 26 tys. zł.



