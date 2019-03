Zorganizowanie transportu publicznego na jednym szczeblu samorządu, wspólne organizowanie przewozów autobusowych i kolejowych czy nowy system finansowania - to niektóre propozycje dotyczące transportu publicznego zaprezentowane w środę przez Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i Klub Jagielloński.

Jan Mencwel (Miasto Jest Nasze) wyjaśnił w środę na konferencji prasowej, że propozycje związane z transportem zostaną skierowane do premiera Mateusza Morawieckiego i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w formie petycji.

Rozmyta odpowiedzialność

- Kiedy rząd będzie pracował nad projektami ustaw, które mają ratować transport publiczny, to chcielibyśmy, żeby te nasze postulaty były po prostu wzięte pod uwagę przy pracach nad tymi projektami. My się chętnie jako strona społeczna włączymy, ale niestety były zapowiedzi, że ma to być zrobione bardzo szybko, więc chcemy po prostu, żeby jak najszybciej dotarły nasze postulaty do rządzących - podkreślił Mencwel.

Pierwszą propozycją zawartą w petycji jest zorganizowanie transportu publicznego na jednym szczeblu samorządu.

"Obecnie odpowiedzialność jest rozmyta, transport organizują (lub nie) gminy powiaty i województwa. Brakuje w Polsce kompetentnych kadr do organizacji transportu publicznego. Naturalną bazą do tworzenia zespołów organizujących i koordynujących transport publiczny w regionach są urzędy marszałkowskie. Za organizacją transportu publicznego na poziomie województw przemawiają też korzyści skali i pozytywne efekty koordynacji różnych gałęzi transportu na jednym szczeblu" - podkreślają stowarzyszenia.



Ich kolejną propozycją jest wspólne organizowanie przewozów autobusowych i kolejowych. "Transport to jeden system i poszczególne gałęzie nie mogą funkcjonować w oderwaniu od siebie. Model transportowy powinien opierać się o kolej, a autobusy powinny dowozić pasażerów do linii kolejowych i jeździć tam, gdzie kolej nie dociera" - czytamy w petycji.



Zdaniem stowarzyszeń transport publiczny powinien być alternatywą dla samochodu. "Rozkład jazdy i sieć połączeń powinny być dostosowane do potrzeb pasażerów, a nie życie pasażerów dostosowane do rozkładu jazdy" - podkreślono w petycji.

"Mapa białych plam wciąż się powiększa"

Stowarzyszenia proponują też minimalne standardy zapewniające bezpieczeństwo transportowe na które składają się: sieć połączeń użyteczności publicznej, co najmniej 4 pary połączeń na dzień między sąsiadującymi gminami, a także pomiędzy sąsiadującymi miastami powiatowymi, regularne kursy przez cały dzień - również w soboty, niedziele i święta, przystępne ceny, integracja taryfowa oraz stabilny rozkład jazdy i tabor dostosowany do osób starszych z niepełnosprawnościami i z wózkiem.



Ostatnim elementem zaprezentowanej "piątki transportowej" jest nowy system finansowania. "Zamiast obecnych dopłat do biletów ulgowych - dotacja celowa dla samorządu z budżetu państwa na współfinansowanie transportu publicznego, premiowanie samorządów, które: otwierają przewozy szkolne, zawierają porozumienia z innymi samorządami, organizują transport tam, gdzie go do tej pory nie było" - czytamy w piśmie.



"Zgodnie z szacunkami z kwietnia 2018 r. nawet 14 mln osób w Polsce pozostawało bez dostępu do zorganizowanego transportu zbiorowego. Od tego czasu po cichu kolejni przewoźnicy ogłaszali obcięcie połączeń lub ich likwidację. Mapa białych plam wciąż się powiększa" - podkreślono w uzasadnieniu petycji.



Jak dodano, "właściwe zdiagnozowanie problemu to w polityce połowa sukcesu, dlatego cieszy, że wśród postulatów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości ogłoszonych przez Jarosława Kaczyńskiego znalazł się ten o walce z wykluczeniem transportowym Polski średnich miast. Jednak od właściwej diagnozy do faktycznego rozwiązania problemu droga jest długa i największą przeszkodą nie są wcale pieniądze".



"Z tego powodu jako Stowarzyszenie Miasto jest Nasze oraz Klub Jagielloński przygotowaliśmy własną »piątkę transportową«, czyli pięć postulatów, dzięki którym Polska zyska sprawny i wydajny system transportu publicznego. W zasadniczy sposób pozwoli to zmienić realia życia na polskiej prowincji" - czytamy w uzasadnieniu petycji.