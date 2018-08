Minister infrastruktury zatwierdził do realizacji sześć zadań polegających na rozpoczęciu bądź kontynuacji prac przygotowawczych dla odcinków dróg. Łączny koszt prac przygotowawczych to niemal 77 milionów złotych - poinformował resort infrastruktury we wtorkowym komunikacie.

Chodzi o prace przygotowawcze dla dróg ekspresowych: S16, S17, S19 (Via Carpatia), S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina, S12 Piaski - Dorohusk oraz dla obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej numer 53.

Lista inwestycji

Zakres prac przygotowawczych dla trasy S16 Ełk - Knyszyn obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz koncepcji programowej. Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2019-2023.



Z kolei dla trasy S17 Piaski - Hrebenne zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie koncepcji programowej w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Zakres zadania został poszerzony o budowę drugiej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego o długości 6,65 km. Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2018-2021.



Proces przygotowawczy dla S19 Sokołów Małopolski - Jasionka obejmuje uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie "Projektuj i buduj". Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2018-2020.



Z kolei dla trasy S6 (Zachodnia Obwodnica Szczecina) zakres prac przygotowawczych obejmuje uproszczoną koncepcję programową wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego. Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2019-2020.



W przypadku trasy S12 Piaski - Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma) prace przygotowawcze obejmują opracowanie koncepcji programowej w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Będą one prowadzone do 2021 roku.



Zakres prac przygotowawczych dla obwodnicy Ostrołęki obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do decyzji środowiskowej oraz wykonanie badań archeologicznych rozpoznawczych (powierzchniowych i sondażowych). Prace te będą prowadzone w latach 2018-2022.