W środę weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Wprowadziły one dwa nowe znaki drogowe do oznaczania granic strefy czystego transportu - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Zmiany są związane z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie na początku tego roku.

Chodzi o dwa znaki drogowe pionowe: D-54 "strefa czystego transportu" oznaczającego wjazd do strefy czystego transportu, a także D-55 "koniec strefy czystego transportu" oznaczającego wyjazd ze strefy czystego transportu.

Ustawa o elektromobilności

Ustawa o elektromobilności

Ustawa o elektromobilności weszła w życie w lutym 2018 roku. Według Ministerstwa Energii, które przygotowało projekt, głównym celem ustawy jest upowszechnienie w Polsce elektromobilności oraz transportu z wykorzystaniem paliw alternatywnych. Ma to nastąpić poprzez stworzenie systemu zachęt do zakupu aut elektrycznych czy rozwój infrastruktury do ładowania.

Przepisy ustawy mają również pomóc w rozwoju transportu publicznego napędzanego paliwami alternatywnymi. Do 2028 roku po polskich drogach ma się poruszać się blisko 3 tys. autobusów elektrycznych.

Resort energii przypomniał, że ustawa nakłada szereg obowiązków na samorządy i administrację centralną, jeżeli chodzi o stopniowe zwiększenie udziału pojazdów o napędzie alternatywnym w ich flotach. Samorządy będą też miały możliwość wyznaczania miejsc parkingowych dla samochodów elektrycznych, tworzenia miejsc z ładowarkami.

Strefy czystego transportu

Z kolei w połowie lipca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która wprowadza m.in. opłatę emisyjną od paliw. Z opłaty mają być finansowane właśnie projekty związane z elektromobilnością w Polsce.

Nowe prawo pozwala też na tworzenie przez samorządy stref czystego transportu w miastach, do których można ograniczyć wjazd pojazdów z tradycyjnym napędem silnikowym, np. poprzez pobieranie opłat. Podczas prac nad ustawą wprowadzono do niej zmianę, która stanowi, że opłata za wjazd do strefy czystego transportu nie będzie mogła być wyższa niż 2,50 zł za godzinę. Będzie mogła być ona pobierana w godzinach 9-17.

Opłata za wjazd do strefy czystego transportu ma stanowić dochód gminy. Strefy czystego transportu będą mogły powstawać w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Komunikat ministerstwa

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało środowym w komunikacie, że równocześnie weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które określa wymagania techniczne (między innymi konstrukcję) oraz warunki umieszczania nowych znaków.

"Ponadto przepisy tego rozporządzenia, stosownie do wymagań wynikających ustawy o drogach publicznych, zmienionej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustalają sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych" - czytamy.