Utrata miejsc pracy w sektorze górniczym i powiązanych z nim branżach, a być może i w całej gospodarce - tak mogą wyglądać konsekwencje wprowadzenia w Polsce podatku węglowego. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego zatrudnienie wzrosłoby natomiast w innych sektorach.

MFW dokonał w opublikowanym w piątek rozdziale jesiennej edycji "Fiscal Monitor" przeglądu rozwiązań fiskalnych, które mogą sprzyjać redukcji emisji CO2 na świecie.

Utrata miejsc pracy