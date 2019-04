Ministerstwo finansów planuje wprowadzenie tzw. testu przedsiębiorcy. Według resortu to jedno z działań zapewniających "respektowanie stabilizującej reguły wydatkowej". Ma przynieść budżetowi 1,2 miliarda złotych.

Tzw. test przedsiębiorcy pozwoliłby określić, kto rzeczywiście nim jest, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania.

Dyskusja o jego wprowadzeniu w Polsce rozpoczęła się pod koniec marca. Podczas panelu "Struktura i efektywność polskiego systemu podatkowego", przedstawiciele resortu finansów zauważyli, że jednym z problemów polskiego systemu jest opodatkowanie jednoosobowych firm. Według wiceministra finansów Filipa Świtały mamy przedsiębiorców, którzy de facto nie ponoszą ryzyka gospodarczego i powinni pracować na etatach.

- To przedsiębiorcy, którzy pracują dla jednego pracodawcy, wystawiają jedną fakturę miesięcznie, mają (...) zakaz pracowania dla kogokolwiek innego – mówił. Zastrzegł, że nie chodzi w tym przypadku tylko o kwestię ekonomiczną, tylko zwykłą uczciwość, bowiem dochody z pracy powinny być tak samo opodatkowane.



Dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF Maciej Żukowski odnosząc się do tej kwestii zauważył, że resort finansów prowadzi prace nad tzw. testem przedsiębiorcy. Pozwoliłby on określić, czy ktoś rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. - Będziemy starali się skalibrować ten test przedsiębiorcy w taki sposób, żeby mysz się nie przecisnęła - zapowiedział. Jego zdaniem opodatkowanie przedsiębiorczości w sposób skrajnie różny od opodatkowania pracy naturalnie prowadzi do szukania tańszego sposobu na funkcjonowanie.

Temat wrócił za sprawą opublikowanego w poniedziałek Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019- 2022, obejmującym Aktualizację Programu Konwergencji. Resort finansów potwierdził tam, że planuje wprowadzić "test przedsiębiorcy", którego celem jest "ograniczenie skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne do źródła >>pozarolnicza działalność gospodarcza<< i w efekcie ograniczenie arbitrażu podatkowego i dualizmu rynku pracy".



Zauważono, że prawo podatkowe umożliwia osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania osiąganych dochodów (mogą korzystać ze stawki liniowej w wysokości 19 proc. - red.). Według MF regulacje dotyczące kwalifikacji i rozliczania przychodów uzyskiwanych przez te osoby nie zapewniają jednak, że korzystne rozwiązanie stosowane będzie jedynie do dochodów osiągniętych w związku z faktycznie prowadzoną działalnością gospodarczą.



"Obserwacja praktyki wskazuje, że w celu ograniczenia skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza wymagane jest wprowadzenie zmian w art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" - wyjaśniono.



Zgodnie z planami MF nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Ministerstwo obliczyło, że zmiana przesłanek do kwalifikowania przychodów do źródła "pozarolnicza działalność gospodarcza" mogłaby dać budżetowi dodatkowe dochody z tytułu opodatkowania dochodów osób fizycznych według skali podatkowej w wysokości ok. 1 mld 247,4 mln zł.

Reguła wydatkowa

Dziś resort finansów w swoim stanowisku podkreślił, że "test przedsiębiorcy" jest jednym z zaprezentowanych w projekcie APK działań zapewniających "respektowanie stabilizującej reguły wydatkowej, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej". Krótko mówiąc, ma przynieść budżetowi środki na pokrycie wydatków, m.in. z tzw. "piątki Kaczyńskiego". Stabilizująca reguła wydatkowa została wprowadzona w 2013 roku do ustawy o finansach publicznych i wytycza maksymalną bezpieczną wielkość wzrostu wydatków sektora finansów publicznych w kolejnych latach.

Ministerstwo przypomina, że APK jest dokumentem rządowym, składającym się z propozycji poszczególnych resortów. Zanim dokument zostanie przekazany do Komisji Europejskiej (do 30 kwietnia) musi być rozpatrzony przez Radę Ministrów.

Tymczasem nie wszyscy w rządzie są "za". W środę minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz mówiła w TOK FM, że partia Porozumienie jest sceptyczna w kwestii pomysłu Ministerstwa Finansów w sprawie testu przedsiębiorcy.

- To nie jest nasz pomysł, ale od aktualnego planu konwergencji do ustawy budżetowej jest jeszcze co najmniej kilka miesięcy i my będziemy o tym z panią minister Czerwińską rozmawiać - powiedziała.



Już pod koniec marca szefowa MPiT oceniała, że test przedsiębiorcy to ryzykowne rozwiązanie. - Podatek liniowy jest jednym z tych, który polscy średni i mali przedsiębiorcy bardzo sobie cenią. To ważny bodziec rozwojowy - powiedziała.

Resort finansów poinformował, że z danych GUS wynika, iż w II kw. 2017 r. na własny rachunek pracowało 2 mln 882 tys. osób. Podkreślił, że w tej grupie "zaledwie 78 tys. (2,7 proc. ogółu tej kategorii) spełniało jednocześnie kryteria zależności ekonomicznej i organizacyjnej od klienta".