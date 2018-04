Coraz mniej czasu pozostało na złożenie rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2017 rok. Termin ten upływa wraz z końcem kwietnia. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, do tej pory złożono już ponad 9,2 miliona PIT-ów przez internet.

Zgodnie z komunikatem MF w ostatnim tygodniu kwietnia osoby, które nie rozliczyły jeszcze podatku, będą mogły skorzystać z dyżuru telefonicznego 26 kwietnia.



"Specjaliści z Ministerstwa Finansów będą pomagać w rozliczeniu rocznych deklaracji podatkowych. Eksperci odpowiedzą na pytania z kilku zakresów, między innymi dotyczące ulg podatkowych czy opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą" - informuje resort finansów.



Ministerstwo zapowiada też wydłużone godziny pracy w urzędach skarbowych w dniach 26 i 27 kwietnia.

Rozliczenie przez internet