Pierwsza część egzaminu gimnazjalnego nie obyła się we wsi Owińska

Pierwsza część egzaminu gimnazjalnego nie obyła się we wsi Owińska "Źródło: tvn24"

Odtwórz: "Prosimy, zrozumcie nas!". ZNP apeluje do uczniów

Odtwórz: Dworczyk: rząd zrobi wszystko, żeby wszystkie dzieci podeszły do egzaminów

Odtwórz: Szumilas: wczorajsze negocjacje były po to, żeby Solidarność mogła podpisać porozumienie

Odtwórz: Broniarz: to, o czym mówi pani premier, to są takie wirtualne kalkulacje

Odtwórz: Broniarz: szliśmy do tego protestu z oczekiwaniem wzrostu wynagrodzenia na poziomie 1000 złotych

Odtwórz: Schetyna chce wypowiedzi Kaczyńskiego. "Jeżeli nie radzą sobie z kryzysem, to niech powiedzą to wprost"

Odtwórz: Apel prezydenta do nauczycieli: pozwólcie młodzieży spokojnie odbyć egzaminy

Odtwórz: "Strajk wynika z tego, co się stało z systemem oświaty po reformach Zalewskiej"

Odtwórz: ZNP: rządowe propozycje są nie do przyjęcia

Odtwórz: Krakowskie gimnazjum przygotowuje się do egzaminów

Odtwórz: Poznańskie szkoły przygotowują się do egzaminów

Odtwórz: Co z egzaminami podczas strajku?

Odtwórz: "Nie chodzi o dosypywanie pieniędzy do systemu, tylko o godne wynagrodzenie"

Odtwórz: Wittkowicz: postępem jest to, że jest propozycja spotkania ze strony rządowej.

Odtwórz: Gdzie sprawdzić, czy egzamin się odbędzie? "Radziłbym wykonać telefon do szkoły"

Odtwórz: Błaszczak: to jest bardzo trudny czas. Nerwowość wśród dzieci, młodzieży, rodziców

Odtwórz: Dyrektor CKE: komisje są przygotowane do przeprowadzenia egzaminów, arkusze są wydrukowane

Odtwórz: Lubnauer: nie wiem czy to nie jest rozgrywka polityczna między Morawieckim, a Szydło

Odtwórz: "Mamy do czynienia z terroryzmem poniżania"

Odtwórz: "Mogą być przypadki uczniów, którzy nie będą wiedzieli, czy przystąpią do egzaminu"

Odtwórz: Dworczyk: we wszystkich województwach rozpoczną się egzaminy

Odtwórz: Zalewska o egzaminach: tylko w trzech szkołach doszło do nieprzewidzianych sytuacji

Odtwórz: Pierwsza część egzaminu gimnazjalnego nie obyła się we wsi Owińska

Odtwórz: Pierwsza część egzaminu gimnazjalnego nie obyła się we wsi Owińska

Nauczycielom wynagrodzenie za czas strajku się nie należy - podkreśliła w środę minister edukacji narodowej Anna Zalewska. We wtorek wiceminister finansów Marian Banaś poinformował w komunikacie, że refundacja wynagrodzenia pracowników za okres strajku jest bezprawna. Wcześniej włodarze kilku miast zadeklarowali, że strajkujący nauczyciele otrzymają wypłaty.

W poniedziałek rozpoczął się zorganizowany przez ZNP i FZZ strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej "Solidarności". W strajku biorą też udział nauczyciele niezrzeszeni w żadnym ze związków.

Według ZNP, we wtorek w strajku udział wzięło 74,29 proc. szkół i przedszkoli. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej podawało w poniedziałek, że protestuje 48,5 proc. szkół i placówek.

23 lata stażu i 2800 złotych "na rękę". Nauczyciele ujawniają zarobki Walczymy o godność, przyszłość polskiej oświaty i o godne zarobki - mówią strajk... zobacz więcej » Podczas środowej konferencji minister Zalewska przypomniała, że za czas strajku nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie.



- Odwołuję do informacji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jednoznacznie na ten temat się wypowiedziała. Mówię to oczywiście z dużą przykrością, bo dotyczy to nauczycieli: wynagrodzenie za czas strajku się po prostu nie należy - podkreśliła minister.

Niezgodne z przepisami

We wtorek wiceminister finansów Marian Banaś, cytowany w komunikacie MF, napisał, że "w związku z pojawiającymi się zapowiedziami dotyczącymi możliwości refundacji wynagrodzenia pracowników za okres strajku informuję, że takie działanie nie ma podstaw prawnych".

Powołał się przy tym na art. 23 pkt 2. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który mówi, że "w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy".

"Jeżeli jakiś samorząd chce rekompensować wstecznie wynagrodzenie potrącone za okres strajku, to jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Nie ma możliwości ani wstecznie, ani następczo zapłacić za czas strajku" - ocenił Marian Banaś. Jego zdaniem w przypadku gdy wynagrodzenie wypłacane jest "z góry" w kolejnym miesiącu rozliczeniowym pracodawca powinien potrącić z wynagrodzenia adekwatną część za czas powstrzymania się od pracy.

W dniach poprzedzających strajk władze niektórych miast deklarowały, że nauczyciele dostaną wypłaty mimo strajku. "Miasto murem za nauczycielami. Podjęłam decyzję, że wszystkie pieniądze zarezerwowane w budżecie na pensje zostaną nauczycielom przekazane w formie dodatków, bez względu na strajk. Jesteśmy po tej samej stronie. Godne warunki pracy to lepsza edukacja dla naszych dzieci #lodz" - napisała np. na Twitterze pod koniec marca prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.



O takiej możliwości napisał także m.in. na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Dyrektorzy szkół nie mają możliwości prawnych wypłaty wynagrodzenia za dni #StrajkNauczycieli, to oczywiste. Pozostawię jednak w budżecie placówek oświatowych 100% środków przewidzianych na tegoroczne wypłaty. Przypominam, że dyskusja jest o tym, że nauczyciele zarabiają za mało!" - zadeklarował.