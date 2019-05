Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywą korespondencją mailową. W środowym komunikacie resort wyjaśnił, że pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości podszywające się pod pracowników resortu.

"Uwaga na fałszywą korespondencję mailową. Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości podszywające się pod pracowników resortu finansów. Wiadomości te różnią się treścią, ale zawsze zawierają link lub załącznik z niebezpiecznym oprogramowaniem" - ostrzega resort finansów.

MF ostrzega przed oszustami

W e-mailach znajdują się sformułowania: "Proszę o zapoznanie się z pismem i wdrożenie w życie zawartych w nim zaleceń i uwag na prowadzonych przez Panów kontraktach", "Do stosowania", "W załączeniu przesyłam polecenie. Proszę o przekazanie go podległym wam prowadzącym/kierownikom kontraktów".



Ministerstwo informuje, że otwieranie zamieszczonych w wiadomościach linków lub załączników, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem.



"Prosimy o dokładną weryfikację adresu nadawcy pod kątem zgodności z domeną mf.gov.pl. Apelujemy o nieotwieranie linków i załączników z e-maili od nieznanych nadawców, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości" - dodaje MF.

Fałszywe wiadomości