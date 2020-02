Na pączki obowiązują obecnie aż trzy stawki VAT. To ostatni taki tłusty czwartek. Od 1 kwietnia wszystkie pączki będą objęte jedną stawką.

Na pączki obecnie obowiązują trzy stawki VAT: 5, 8 i 23 proc.



"Do 1 kwietnia 2020 r. podatek VAT na pączki wynosi co do zasady 8 proc. Jeżeli termin do spożycia pączka jest powyżej 45 dni, stawka podatku VAT wyniesie 23 proc." - poinformowało Ministerstwo Finansów. Stawka 5 proc. obowiązuje, gdy pączki zostały objęte terminem przydatności do dwóch tygodni.

Resort przypomniał, że od 1 kwietnia 2020 r. na pączki będzie obowiązywała jedna 5 proc. stawka podatku VAT.

Nowa matryca VAT

Ma to związek z nową matrycą stawek VAT, która będzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. – z wyjątkiem stawek VAT dot. wydawnictw książkowych i prasowych, które obowiązują od 1 listopada 2019 r. Przedstawiamy, jak zmienią się stawki na inne produkty. Przedsiębiorcy nie chcą podatku cukrowego. "Chodzi tylko o zebranie dodatkowych miliardów" Organizacje zrzeszające przedsiębiorców protestują przeciwko wprowadzeniu tak zw... zobacz więcej »

Obniżki stawek

1. Owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów – do 5 procent, czyli zostaną objęte stawką jak wszystkie owoce (obecnie są opodatkowane 8-procentową stawką).

2. Pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka zostaną objęte 5-procentową stawką (obecnie pieczywo i wyroby ciastkarskie są objęte trzema stawkami: 5, 8 i 23 procent w zależności od terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości).

3. Zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna będą opodatkowane stawką 5 procent (obecnie jest 8 procent).

4. Musztarda, słodka papryka (przyprawa) oraz niektóre przyprawy przetworzone (na przykład pieprz, tymianek) zostaną objęte 8-procentową stawką (obecnie 23 procent).

5. Książki wszelkiego rodzaju: drukowane, na dyskach i taśmach oraz innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-booki) – będą miały 5-procentową stawkę (obecnie e-booki i niektóre książki opodatkowane są 23-procentową stawką VAT).

7. Żywność dla niemowląt i małych dzieci, a także smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe będą objęte stawką 5 procent (obecnie 8 procent), podobnie jak artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy).

Wyższe stawki

1. Niektóre przyprawy nieprzetworzone (na przykład kmin, szafran, kurkuma) – stawka wzrośnie z 5 do 8 procent.

2. Homary i ośmiornice, inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (między innymi kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, a także kawior i dania sprzedawane w placówkach gastronomicznych, których składnikiem są wspomniane produkty, dotychczas opodatkowane 5-procentowym VAT, teraz będą obciążone 23-procentową stawką.

3. Lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – wzrost z 8 do 23 procent.