Sekretarz energii USA Rick Perry i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podpisali w środę w Waszyngtonie memorandum o współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej - poinformowała polska ambasada w Stanach Zjednoczonych.

Memorandum podpisano przy okazji wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA.

W środę prezydenci RP Andrzej Duda i USA Donald Trump podpisali wspólną deklarację o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Polski.

Jak poinformowała na Twitterze polska ambasada w Waszyngtonie, dokument dotyczący energetyki - (MoU - Memorandum of Understanding) to konkretny krok wprowadzający strategiczny dialog w tej dziedzinie między Polską a USA.



Polish Secretary of State Piotr #Naimski and US Energy Secretary @SecretaryPerry signed a MoU on cooperation in civilian use of nuclear energy, a concrete step implementing the Strategic Dialogue on Energy between Poland and the US.





"Jest spora wola Stanów Zjednoczonych"

- My w tej dziedzinie jesteśmy dosyć otwarci. Ja informowałem na spotkaniach ministrów energii o tym, że Polska poszukuje nie tylko technologii, ale i partnerów - dodał Tchórzewski w kontekście polskiego programu energetyki jądrowej.



- Chcemy technologię wraz z partnerem, który by zechciał uczestniczyć do 49 procent w takim przedsięwzięciu jądrowym, ale w przedsięwzięciu nie jednego bloku, tylko docelowym na 20 lat, w budowie od 6 do 9 bloków jądrowych - poinformował Tchórzewski. - Te rozmowy dotyczą szerszego grona, ale największe zainteresowanie w tej sprawie jest ze strony Stanów Zjednoczonych - dodał.

Minister podkreślił, że "różnego rodzaju misje gospodarcze przyjeżdżają i sprawdzają, w jaki sposób to może być u nas realizowane".

Elektrownia jądrowa w Polsce

Minister Tchórzewski w listopadzie ubiegłego roku przekonywał, że Ministerstwo Energii "ostro walczy w ramach polskiej polityki" o zgodę na włączenie do miksu energetycznego elektrowni jądrowej.

- Chcemy w naszym miksie widzieć energię jądrową. Polityka klimatyczna wymusza dalszy spadek udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. W Polsce spotyka się to jednocześnie z rosnącym zapotrzebowaniem na energię - mówił szef ME podczas kongresu World Nuclear Spotlight Poland.

Krzysztof Tchórzewski w marcu 2018 roku wskazywał, że koszt projektu budowy elektrowni jądrowej można szacować na 70-75 miliardów złotych. Minister energii oceniał wówczas, że Polska jest w stanie podołać tej inwestycji.