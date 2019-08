Uwaga na oszustów podszywających się pod strony Ministerstwa Energii lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdujące się w internecie kwestionariusze związane z programem "Mój prąd" mogą posłużyć do wyłudzenia danych osobowych - ostrzega resort na Twitterze. Ministerstwo przypomina, że nabór wniosków planowany jest dopiero na początek września.

"Pojawiające się w Internecie strony powołujące się na ME lub NFOŚiGW, zawierające kwestionariusze osobowe, mogą być próbą wyłudzenia danych osobowych" - napisano na Twitterze resortu energii.

"Mój Prąd"

Jednocześnie ministerstwo przypomniało, że nabór wniosków do programu "Mój prąd" planowany jest na początek września.



UWAGA



Informujemy, że nabór wniosków do programu Mój Prąd planowany jest na początek września 2019 r. Pojawiające się w Internecie strony powołujące się na ME lub NFOŚiGW zawierające kwestionariusze osobowe mogą być próbą wyłudzenia danych osobowych. pic.twitter.com/hZcF0lCiV6 — Ministerstwo Energii (@MinEnergii) 14 sierpnia 2019



W ramach rządowego programu "Mój prąd" każdy inwestujący w instalacje fotowoltaiczne może liczyć na zwrot do 50 proc. kosztów, ale nie może to być więcej niż 5 tys. zł. Podstawą wypłaty dotacji będzie umowa z zakładem energetycznym. Miliard złotych na instalacje fotowoltaiczne. Rząd zaprezentował nowy program Miliard złotych - tyle wyniesie budżet nowego programu Mój Prąd, który będzie re... zobacz więcej »



Program "Mój prąd" będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał dotacje. Maksymalne wsparcie na gospodarstwo domowe to 5 tys. zł, ale nie więcej niż 50 proc. kosztów budowy instalacji. Programem zostaną objęte instalacje o mocy od 2 do 10 kW. Instalacja nie może być zakończona na dzień ogłoszenia konkursu, ale musi być zakończona na dzień składania wniosku o dofinansowanie.



Według wyliczeń resortu energii instalacja prosumencka to koszt rzędu 15-18 tys. zł. Jak mówił w lipcu minister Krzysztof Tchórzewski, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu 1 mld zł, czyli 200 tys. prosumentów otrzyma wsparcie.

Kolejne ostrzeżenie

Ministerstwo Energii nie jest jednak jedynym resortem, który ostrzegał w ostatnim czasie przed działaniami oszustów.

Na początku sierpnia Ministerstwo Finansów ostrzegało przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości wzywające do zapłacenia zaległego podatku VAT. "Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach jest niebezpieczne" - alarmował resort.

Również w tym miesiącu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło uwagę, że okres wzmożonego składania wniosków próbują wykorzystać cyberprzestępcy. Resort przypomniał, że wypełnianie i składanie wniosku o 500 plus jest całkowicie bezpłatne.

Z kolei pod koniec czerwca Ministerstwo Cyfryzacji ostrzegało natomiast przed wzmożoną aktywnością oszustów w trakcie okresu wyprzedaży. "Nie daj się puścić z torbami" - apelował resort.