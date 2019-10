Jako rząd jesteśmy zainteresowani, by te aktywa przeszły w ręce instytucji, które są bardziej krajowe aniżeli zagraniczne - w ten sposób odniósł się do nieoficjalnych informacji o możliwości kupna mBanku przez PZU minister finansów Jerzy Kwieciński.

Minister finansów, inwestycji i rozwoju wypowiedział się na temat spekulacji dotyczących przyszłości mBanku i doniesień medialnych, z których wynika, że mBank może kupić PZU lub Alior Bank, którego największym udziałowcem jest właśnie PZU.

"Patrzymy, co się dzieje na rynku"

- My jako państwo polskie, mam na myśli nie tylko rząd, ale i instytucje finansowe, patrzymy, co się dzieje na rynku. I jeżeli pojawiają się jakieś ciekawe aktywa instytucji finansowych, powinniśmy być tego typu aktywami zainteresowani. Również nasze krajowe instytucje powinny być tym zainteresowane, bo to najczęściej dochodzi do przejęcia tego typu aktywów nie przez rząd, tylko przez instytucje finansowe - powiedział minister.

Dodał, że "była dosyć znana analiza (...) prowadzona przez różne instytucje międzynarodowe, która pokazała, że kraj, który nie ma właściwego panowania nad swoim sektorem finansowym, w okresach kryzysowych bardzo traci. Po prostu kapitał z tych instytucji finansowych ucieka".

Niemiecki Commerzbank poinformował niedawno w komunikacie prasowym, że projekt nowej strategii banku przewiduje sprzedaż większościowego pakietu akcji mBanku. Commerzbank ma ok. 70 proc. udziału w akcjonariacie mBanku.

Udział mBanku w aktywach sektora wynosi 7,8 proc., a w kredytach i depozytach około 7 proc. Bank obsługuje 4,6 mln klientów detalicznych i 25 tys. klientów korporacyjnych w Polsce oraz niemal 938 tys. klientów w Czechach i na Słowacji.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy również o zainteresowaniu kupnem mBanku przez ING Bank Śląski. ING Bank Śląski to piąty co do wielkości aktywów kredytodawca w Polsce - 151 miliardów złotych w czerwcu i czwarty pod względem zysku - 1,53 miliarda złotych w 2018 roku, a mBank to odpowiednio czwarty (152 miliardy złotych) i piąty gracz (1,32 miliarda złotych) na rynku.

Największe banki

Zdecydowanie największym bankiem w Polsce jest PKO Bank Polski, który na koniec 2018 roku zgromadził aktywa w wysokości 300 miliardów 413 milionów złotych. Jest to niezmienny lider pod tym względem.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Pekao z aktywami na poziomie 184 miliardów 347 milionów złotych. Trzecie miejsce pod względem sumy aktywów przypadło Santander Bank Polska, który zgromadził na koniec ubiegłego roku ponad 183 miliardy 38 milionów złotych.