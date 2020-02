Nie sprzedamy mBanku, jeśli nie otrzymamy odpowiedniej ceny - podkreślił w czwartek prezes Commerzbanku Martin Zielke.

- Zrealizujemy tę transakcję, jeśli otrzymamy odpowiednią cenę. (...) Jeśli cena i struktura transakcji nie będą odpowiednie, to opuścimy stół negocjacyjny - powiedział podczas konferencji Martin Zielke.

Jak wyjaśnił lepsza sytuacja negocjacyjna Commerzbanku wynika z lepszej pozycji kapitałowej banku.

- Jesienią zakładaliśmy, że w celu dalszego wdrożenia naszych planów, musimy wzmocnić naszą bazę kapitałową, a mBank miał wysoką kapitalizację na rynku. (...) Z punktu widzenia pozycji kapitałowej sytuacja się teraz zmieniła, z czego się cieszymy. Pytanie brzmi, czy żeby wdrażać naszą strategię, potrzebujemy wsparcia kapitałowego z takiej sprzedaży? Na takie pytanie odpowiadam teraz: z pewnością mniej - powiedział Zielke.

- To pozwala na tym etapie na lepszą sytuację negocjacyjną - dodał.

"Podtrzymujemy zamiar sprzedaży mBanku"

Wcześniej Bettina Orlopp, członek zarządu Commerzbanku ds. prawnych podtrzymała zamiar sprzedaży mBanku, zaznaczając, że tylko jeśli uzyskana zostanie właściwa cena.

- Podtrzymujemy zamiar sprzedaży mBanku. (...) Ale muszę powiedzieć, że sprzedamy mBank tylko, jeżeli uzyskamy właściwą cenę, w innym wypadku byłoby to głupie - powiedziała Orlopp podczas telekonferencji.

W środę dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" podał, że Commerzbank otrzymał tylko jedną "poważną" ofertę zakupu mBanku, złożoną przez Bank Pekao, przez co może mieć problem z uzyskaniem adekwatnej ceny. Dlatego - jak wynika z nieoficjalnych informacji dziennika - Commerzbank rozważa odłożenie w czasie sprzedaży mBanku.

Pod koniec września zarząd i rada nadzorcza Commerzbanku zatwierdziły nową strategię grupy, która zakłada m.in. sprzedaż akcji mBanku. Według wcześniejszych informacji Commerzbank chce sprzedać polską spółkę do końca 2020 roku. Commerzbank ma ok. 70 proc. udziału w akcjonariacie mBanku.

Ważni gracze

Udział mBanku w aktywach sektora wynosi 7,8 proc., a w kredytach i depozytach około 7 proc. Bank obsługuje 4,6 mln klientów detalicznych i 25 tys. klientów korporacyjnych w Polsce oraz niemal 938 tys. klientów w Czechach i na Słowacji.

W październiku zainteresowany kupnem mBanku był ING Bank Śląski. ING BŚ to piąty co do wielkości aktywów kredytodawca w Polsce - 151 miliardów złotych w czerwcu i czwarty pod względem zysku - 1,53 miliarda złotych w 2018 roku, a mBank to odpowiednio czwarty (152 miliardy złotych) i piąty gracz (1,32 miliarda złotych) na rynku.

Największe banki

Zdecydowanie największym bankiem w Polsce jest PKO Bank Polski, który na koniec 2018 roku zgromadził aktywa w wysokości 300 miliardów 413 milionów złotych. Jest to niezmienny lider pod tym względem.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Pekao z aktywami na poziomie 184 miliardów 347 milionów złotych. Trzecie miejsce pod względem sumy aktywów przypadło Santander Bank Polska, który zgromadził na koniec ubiegłego roku ponad 183 miliardy 38 milionów złotych.