Banki ostrzegają przed oszustami, którzy nasilają swoje działania w okresie przedświątecznym. "Jeżeli przedmiot jest w atrakcyjnej cenie, to może być to jeden ze sposobów cyberprzestępców, aby przyciągnąć twoją uwagę" - wskazali w najnowszym komunikacie przedstawiciele mBanku. Po wyłudzeniu danych do logowania mogą oni "ukraść wszystkie twoje pieniądze" - dodaje ING Bank Śląski.

"Uważaj na wszelkie próby podszywania się pod znajomych. Poprzez media społecznościowe, (oszuści podający się za - red.) proszą o podanie kodu BLIK do wypłaty środków z bankomatu, ponieważ potrzebują wsparcia finansowego" - wskazano w komunikacie mBanku zamieszczonym na stronie internetowej.

To jednak nie wszystko. Przedstawiciele banku radzą, by kupując w internecie, uważać także na fałszywe linki wysłane w formie SMS-a lub e-mail z informacją o konieczności zapłaty za zakupy.

"Cyberprzestępcy w ten sposób mogą próbować przejąć twoje dane do logowania w serwisie bankowości internetowej lub wyłudzić kody autoryzacyjne SMS" - czytamy.

ING i Idea Bank ostrzegają

Oszustwo na "blokadę telefonu". Duży operator ostrzega CERT Orange Polska ostrzega przed kolejną falą SMS-ów z fałszywą informacją. Osz... zobacz więcej » W informacji zamieszczonej na stronie ING Banku Śląskiego także zwrócono uwagę, by nie dać się ponieść okazjom i zachować czujność.

"Okres świąt to czas, kiedy oszuści stają się szczególnie aktywni. Między innymi przy okazji zakupów świątecznych mogą wyłudzić od ciebie dane logowania do bankowości (phishing) i ukraść wszystkie twoje pieniądze z konta" - ostrzegają przedstawiciele ING.

Jak podano, najczęstszym sposobem wyłudzania danych do bankowości są specjalnie przygotowane przez oszustów strony internetowe.

"Link do takiej strony możesz otrzymać: w SMS-ie, który wygląda jak od kuriera, w wiadomości na portalu społecznościowym z przejętego przez oszustów konta kolegi, w fałszywym mejlu ze sklepu internetowego, od nieuczciwego sprzedawcy w serwisie aukcyjnym" - wskazano w komunikacie.



Ostrzeżenie na swojej stronie zamieścił również Idea Bank. "W ostatnich dniach wzrosła liczba stron podszywających się pod serwisy elektroniczne banków" - czytamy.



Przedstawiciele Idea Banku zalecają sprawdzanie za każdym razem czy strona, na której się logujemy do bankowości, ma poprawny adres i certyfikat.

"Prosimy także o weryfikowanie poprawności SMS-ów otrzymywanych w trakcie wykonywania transakcji" - dodali.