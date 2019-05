Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Brak możliwości płatności kartą, niedostępna bankowość internetowa i mobilna. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają klientów kilku banków.

mBank

W nocy z soboty na niedzielę zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne.

Dlatego w godzinach 2.00-6.30 klienci nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu. Pomiędzy godziną 2.00-7.30 nie będzie możliwości zalogowania się na konto w internecie i skorzystania z aplikacji mobilnej. Między 1.30-8.30 klienci nie złożą też żadnego wniosku.

"Podczas przerwy dodzwonisz się na mLinię, skontaktujesz się z ekspertem online. Uzyskasz informacje o naszej ofercie, jednak nie zrealizujesz żadnej operacji" - dodano w komunikacie.

"Prosimy, wszystkie ważne przelewy wykonaj we wcześniejszym terminie. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać wcześniej gotówkę" - radzą przedstawiciele mBanku.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 0.00 do 2.00, zostaną przeprowadzone prace serwisowe.

W tym czasie wystąpią utrudnienia w korzystaniu z: bankomatów, wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING (w tym Kantoru i modułu Makler) oraz aplikacji mobilnej, systemu ING CardsOnLine, płatności BLIK, a także poleceń przelewu Płać z ING (płatności w sklepach internetowych i serwisach aukcyjnych).

Przedstawiciele banku poinformowali, że mogą występować problemy z płatnościami kartami i nie będzie można: aktywować kart, nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay i wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej.



"Na wszelki wypadek wypłać wcześniej potrzebną gotówkę i zrób ważne przelewy" - napisano w komunikacie.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud.

Lion's Bank

Na utrudnienia muszą przygotować się także klienci Lion's Bank, czyli marki należącej do Idea Banku. W sobotę od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości.

Euro Bank

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.35-3.00, będą trwały prace modernizacyjne. W tym czasie korzystanie z serwisu eurobank online, aplikacji mobilnej nie będzie możliwe.

Bank Pocztowy

Od godziny 22.00 w sobotę do godziny 22.00 w niedzielę, może wystąpić przerwa w dostępie do usług bankowości internetowej Banku Pocztowego.