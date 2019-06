Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają na klientów kilku banków.

mBank

W sobotę, w godzinach 10.00-18.00, klienci nie skorzystają z usługi eMakler. Przerwa dotyczy również eMaklera mobilnego, która pozwala na inwestowanie na giełdzie z dowolnego miejsca.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud.

Lion's Bank

Mniej wniosków o kredyty mieszkaniowe Łącznie w maju tego roku liczba osób, które złożyły wniosek o kredyt mieszkaniow... zobacz więcej » Na utrudnienia muszą przygotować się także klienci Lion's Bank, czyli marki należącej do Idea Banku. W piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej.

Credit Agricole

W najbliższy weekend będą wyłączone serwisy bankowości elektronicznej CA24. Serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR oraz płatności internetowe Przelew Online, BLIK będą niedostępne od godziny 22.00 w sobotę do godziny 13.00 w niedzielę. Nie będzie więc na przykład można zalogować się na swoje konto w e-banku i aplikacji mobilnej jak również zapłacić za zakupy przelewem online w sklepie internetowym.



Nie będzie możliwe również otrzymywanie powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą czy odpowiedzi na wysłane zapytanie o saldo. Serwis telefoniczny CA24 będzie dostępny wyłącznie w zakresie zastrzegania kart - poza zastrzeżeniem karty, nie będzie możliwe wykonanie żadnej innej operacji w tym serwisie.



Wpłaty dokonane na rachunek za pośrednictwem wpłatomatów zostaną zaksięgowanie w niedzielę, po godzinie 13.00.

W związku z przerwą przedstawiciele banku proszą "o wykonanie planowanych płatności i przelewów we wcześniejszym terminie".

Bank Pocztowy

Galopujące ceny mieszkań. W tych miastach zanotowano największe wzrosty Około 11 procent - o tyle wzrosły średnio w ciągu roku ceny używanych mieszkań w... zobacz więcej » W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, od godziny 20.30 w sobotę do godziny 18.00 w niedzielę może wystąpić przerwa w dostępie do usług bankowości internetowej Banku Pocztowego.

Nest Bank

Możliwe utrudnienia w korzystaniu z bankowości elektronicznej czekają również na klientów Nest Bank. Od godziny 20.00 w piątek do godziny 5.00 w sobotę mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do konta.

Toyota Bank

W niedzielę, w godzinach 9.00-13.00, odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego i usługi tak zwanych szybkich płatności.