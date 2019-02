Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

mBank ostrzega przed wiadomościami od oszustów. "Nie pobieraj załącznika. W ten sposób cyberprzestępcy mogą przejąć kontrolę nad twoim urządzeniem i ukraść twoje pieniądze lub dane" - wskazano w komunikacie.

Oszuści w ostatnich dniach rozpoczęli nową kampanię, w której podszywają się pod mBank.

"Na Twoją skrzynkę mailową może trafić wiadomość, którą wysyłają przestępcy. Zawiera ona fałszywe »Certyfikowane potwierdzenie przelewu« w formacie .docx. Jeśli otworzysz dokument, system poprosi cię o włączenie makra. Przez to uruchomi się złośliwe oprogramowanie" - czytamy w komunikacie.

Pod żadnym pozorem nie należy pobierać załącznika. "W ten sposób cyberprzestępcy mogą przejąć kontrolę nad twoim urządzeniem i ukraść twoje pieniądze lub dane (np. loginy i hasła do kont bankowych, poczty, portali społecznościowych)" - dodano.

Przedstawiciele mBanku zamieścili także przykładową treść maila od oszustów, zatytułowanego: Twój przelew od klienta mBank24 oczekuje na zatwierdzenie.









Osoby, które uruchomiły załącznik lub pobrały pliki ze strony, proszone są, by jak najszybciej przeskanowały komputer programem antywirusowym, a także zmieniły hasło do serwisu transakcyjnego mBanku oraz wszystkich innych kont bankowych, pocztowych i portali społecznościowych. W tym celu należy użyć innego komputera.

Banki ostrzegają

"Podwójne połączenia telefoniczne". Ostrzeżenie przed oszustami Oszuści znaleźli nowe metody oszukiwania osób starszych i wyłudzania od nich pie... zobacz więcej » To nie jedyne ostrzeżenie przed oszustami, które pojawiło się w ostatnich dniach. Przedstawiciele ING Banku Śląskiego przed kilkoma dniami alarmowali, że oszuści podsyłają maile lub SMS-y z linkiem, który ma nam ułatwić dokonanie drobnej płatności, a w rzeczywistości kieruje nas na fałszywą stronę.

Jeśli podasz na niej swoje dane do logowania, oszuści wykorzystają je do logowania się do bankowości.

"Ustawią zaufanego odbiorcę, zmianę numeru telefonu do autoryzacji transakcji lub od razu wykonają transakcję. Otrzymasz w takim przypadku SMS autoryzacyjny, ale prawdopodobnie, nie będąc świadomym oszustwa, wpiszesz go na fałszywej stronie, umożliwiając złodziejom wyprowadzenie Twoich pieniędzy" - wskazano w komunikacie.

Przed fałszywymi wiadomościami e-mail zawierającymi informacje o zajęciu komorniczym ostrzegał także Bank Pekao. Ponadto ostrzeżenia dla klientów w ostatnich tygodniach zamieściły na swoich stronach PKO BP, Nest Bank oraz Getin Noble Bank. O podejrzanych SMS-ach informowały także T-Mobile oraz serwis Przelewy24.