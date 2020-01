Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz niedostępne płatności kartami. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają na klientów części banków.

mBank

W najbliższy weekend zostaną przeprowadzone prace techniczne. W sobotę pomiędzy godziną 19.00 a 20.00 klienci nie będą mogli wykonać przelewu Blik w aplikacji mobilnej.



Ponadto, w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 2.30-7.30, nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu. "Za zakupy w internecie nie zapłacisz w godzinach 2.30-10.00" - dodano.



Pomiędzy godziną 2.30-10.00 klienci nie będą mogli zalogować się na swoje konto w internecie i nie skorzystają z aplikacji mobilnej. Nie będzie można również złożyć żadnego wniosku między godziną 2.00-11.00. "Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę" - radzą przedstawiciele mBanku.

Getin Bank

Najmniejsza na świecie złota moneta trafiła do obiegu Mierzy zaledwie 2,96 milimetra i waży 0,063 grama. Szwajcaria wyemitowała najmni... zobacz więcej » W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę, w godzinach 00.00 do 03.20, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Credit Agricole

W nocy z piątku na sobotę, od godziny 23.00 do 0.01, mogą występować przejściowe utrudnienia w korzystaniu z serwisów CA24.

Toyota Bank

W najbliższą niedzielę, w godzinach 7.00-18.00, odbędą się planowe prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego, usługi tak zwanych szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.