Polska sieć sklepów Stokrotka należąca do Emperia Holding zmieni właściciela. Nowym będzie litewski inwestor Maxima Grupė.

Maxima Grupė w wezwaniu do sprzedaży akcji Emperia Holding złożyła zapisy na 11 558 259 akcji, czyli 93,7 wszystkich udziałów. Tym samym osiągnięty został warunek, który musiał spełnić inwestor.

Formalnie przejęcie sieci Stokrotka przez litewską firmę zakończy się 18 kwietnia. Na ten dzień zaplanowano rozliczenie z akcjonariuszami spółki, którzy zdecydowali się sprzedać swoje akcje. Są to głównie fundusze inwestycyjne i towarzystwa emerytalne.



Transakcja nie odbyła się bez problemów. Maxima Grupė w listopadzie zeszłego roku ogłosiła, że chce kupić akcje dające 100 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu po 100 złotych za sztukę. Zapisy zaczęły się w połowie grudnia i miały trwać do drugiej połowy lutego, ale firmy musiały czekać na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dłuższe postępowanie Urząd tłumaczył skomplikowaną materią transakcji. Ostatecznie UOKiK wydał 4 kwietnia bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Maxima Grupe bezpośredniej kontroli nad Emperia Holding.

O spółkach

Sieć Stokrotka powstała w 1994 roku w Lublinie, a obecnie posiada łącznie 440 sklepów na terenie całego kraju. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw do 1000 mkw powierzchni sprzedaży. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy. W I kwartale 2016 roku uruchomione zostało drugie centrum dystrybucyjne w Lublinie.



Z kolegi litewska grupa Maxima prowadzi sieci sklepów detalicznych w Polsce, krajach nadbałtyckich i Bułgarii. W Polsce do spółki należą dwie sieci sklepów detalicznych Aldik i Sano.

Niedawny raport "Sieci spożywcze" opracowany przez agencję Market Side pokazał, że najpopularniejszą siecią w Polsce jest należąca do Portugalczyków Biedronka, którą w ciągu miesiąca odwiedza ponad 80 proc. Polaków. Na drugim miejscu jest niemiecki Lidl, a podium zamyka także niemiecki Kaufland.

Na kolejnych miejscach uplasowały się hipermarkety Auchan, zwykłe sklepy osiedlowe, supermarkety i hipermarkety Tesco, sklepy Żabka, Netto, Intermarche, sklepy Carrefour oraz Społem.