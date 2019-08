Dzięki wysokim dochodom podatkowym potrafiliśmy spiąć budżet na przyszły rok - powiedział Mateusz Morawiecki w programie "Fakty po Faktach" TVN24. W rozmowie z Anitą Werner premier mówił też o rozwoju elektromobilności w Polsce oraz programie Mieszkanie plus.

Przyjęty we wtorek przez rząd wstępny projekt budżetu na 2020 r. zakłada, że nie będzie deficytu.

- Dzięki wysokim dochodom podatkowym potrafiliśmy spiąć budżet na przyszły rok. W dużym stopniu likwidacja luki VAT, jak i zwiększenie dochodów podatkowych przez te nasze cztery lata o 100 miliardów, (…) podobnie w obszarze podatku CIT i dochodach z PIT, to są bardzo duże sukcesy uszczelnienia systemu - stwierdził Morawiecki.

Dodał, że "to doprowadziło do sytuacji, że mogliśmy zrównoważyć dochody i wydatki budżetu państwa po raz pierwszy".

Wyjaśnił również, że "w obliczu nadchodzących turbulencji na rynkach międzynarodowych", budżet został zaplanowany "pod kątem sytuacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej".

Premier pytany był również o to, czy budżet udałoby się zrównoważyć bez jednorazowych wpływów takich jak opłata przekształceniowa po likwidacji OFE oraz o to, jaka kwota z tej opłaty została zapisana w projekcie budżetu.

- W przypadku OFE mamy 15 procent od około 150 miliardów złotych założone, czyli około 22 miliardy podzielona na dwa lata, bo nie wiemy, jakie będą decyzje ludzi. Można powiedzieć mniej więcej rocznie (będzie to - red.) 9, 10, 11 miliardów, ale to jest przy założeniu, że ci ludzie zdecydują się pozostać na Indywidualnych Kontach Emerytalnych - wyjaśnił Morawiecki.

Dodał też: - Bardzo ostrożnie założyliśmy w tym przypadku, że jeżeli ludzie zdecydują się pozostać w ZUS-ie, to te pieniądze nie wpłyną i będziemy musieli skompensować je z innych dochodów, z dochodów podatkowych, na VAT, na CIT.

Opłata przekształceniowa ma szczególne znaczenie - do budżetu państwa ma trafić 15 proc. kwot przekazywanych z OFE do IKE. Wcześniej rząd szacował to nawet na 19,3 mld złotych plus 3,5 mld zł z tytułu zaprzestania przekazywania nowych składek do OFE. Pieniądze z Funduszy nie muszą trafić do IKE - mogą zostać w ZUS i wtedy nie będzie pobierana opłata przekształceniowa.

Elektromobilność

Premier mówił również w "Faktach po faktach" o swojej obietnicy dotyczących rozwoju elektromobilności i polski samochód elektryczny.

- Moją obietnicą były autobusy elektryczne i jeździ ich coraz więcej po polskich miastach - stwierdził Morawiecki.

- To, czy polski samochód elektryczny będzie teraz, czy za dwa lata to są kwestie drugorzędne w stosunku do programu 500 plus, w porównaniu do emerytury plus - ocenił premier.

Mieszkanie plus

Pytany o rozwój budownictwa mieszkaniowego i opóźnienia programu Mieszkanie Plus Morawiecki powiedział, że 4-5 lat temu budowano 147 tys. mieszkań rocznie. - Po ułatwieniach i udogodnieniach w prowadzonych przez rząd i m.in. programie Mieszkanie Plus powstanie w tym roku 200 tys. mieszkań - podał premier. W zeszłym była to liczba 185-187 tys. mieszkań, czyli już o ok. 40 tys. wyższa, niż pięć lat temu. - To wszystko na skutek różnego rodzaju działań, które my wdrożyliśmy - dodał.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2018 roku premier zadeklarował, że w ramach programu w 2019 miało być w budowie 100 tysięcy mieszkań. Z oficjalnych informacji wynika, że do tej pory wybudowano raptem 867 lokali.

- Jeśli chodzi o Mieszkania plus, to już dzisiaj na desce kreślarskiej jest co najmniej 38 tysięcy mieszkań, na różnych etapach budowy. Mieszkania, każdy dobrze wie, nie buduje się w ciągu roku. Proces budowy mieszkania, osiedla to czasami cztery lata - powiedział premier.

