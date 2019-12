Program termomodernizacji budynków zostanie rozszerzony o budownictwo z wielkiej płyty - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządu. Jak dodał, znajdą się również środki z budżetu na ocieplanie budynków z wielkiej płyty.

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Projekt zakłada między innymi wsparcie dla właścicieli budynków powstałych w technologii wielkopłytowej, pomoc dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych, zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej, tak by premiować kompleksową termomodernizację.

Jak podało Ministerstwo rozwoju, przez 10 lat Fundusz Termomodernizacji i Remontów ma wydać na wsparcie około 3,2 miliarda złotych, z czego około 2,2 miliarda złotych dotyczy inwestycji objętych nowelizacją ustawy.

Termomodernizacja wielkiej płyty

Morawiecki przypomniał we wtorek, że w budynkach z wielkiej płyty mieszka 12 milionów ludzi. Dodał, że dofinansowanie ma wynosić 50 procent, a w niektórych przypadkach do 60 procent łącznych kosztów termomodernizacji.



- W ten sposób chcemy adresować problem smogu, który zauważa 44 procent polskiego społeczeństwa - stwierdził premier. - To są projekty, które mają w realny sposób zmniejszyć rachunki, poprawić jakość powietrza i przyczynić się do polityki klimatycznej - oświadczył Morawiecki.



Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę, że poprawa efektywności energetycznej jest adresowana w unijnym Nowym Zielonym Ładzie, przedstawionym przez Komisję Europejską.

- Fundusz Termomodernizacji i Remontów "włącza trzeci bieg" w zakresie poprawy struktury mieszkaniowej, tkanki mieszkaniowej, jaką mamy w Polsce. Dotychczas fundusz termomodernizacji jest dobrze znany przez spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce. Za sprawą funduszy, od połowy lat dziewięćdziesiątych, udało się poprawić efektywność energetyczną przede wszystkim w blokach, w spółdzielniach mieszkaniowych - powiedziała Emilewicz.



- Teraz otwierane są drzwi do tego funduszu dla wszelkich wspólnot mieszkaniowych oraz dla budownictwa wielorodzinnego, którego własnością w większym stopniu jest samorząd terytorialny. Dotychczas ta tkanka mieszkaniowa, która nie była dotknięta remontami ponieważ samorząd nie stać było na to, aby samodzielnie tę tkankę remontować a fundusz nie mógł służyć, ponieważ nie było do tego podstaw prawnych - dodała minister.



Emilewicz poinformowała też, w przyszłym roku rząd przeznaczy 260 milionów złotych na działania związane z termomodernizacją, a w następnych - 300 milionów złotych. - W następnych latach dofinansowanie będzie również pochodzić z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - stwierdziła.