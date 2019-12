Odtwórz: To on sprzedał premierowi działkę. Tajemniczy awans księdza Żarskiego

Duże oszczędności, dwa domy, mieszkanie i działka - to główne składniki majątku premiera Mateusza Morawieckiego. Tak wynika z opublikowanego na stronie internetowej Sejmu oświadczenia szefa rządu.

Oświadczenie majątkowe zostało złożone według stanu na 11 listopada 2019 roku.

Z dokumentu wynika, że premier zgromadził około 5,1 miliona złotych oszczędności. Oznacza to spadek o około 280 tysięcy w porównaniu do poprzedniego oświadczenia złożonego przez Mateusza Morawieckiego.

Z tytułu wynagrodzenia z kancelarii premiera szef rządu otrzymał ponad 208 tysięcy złotych.

Domy premiera

Premier jest właścicielem domu o powierzchni około 150 metrów kwadratowych, który jest położony na działce o powierzchni około 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Łączna wartość to około 1,9 miliona złotych.

Mateusz Morawiecki jest również właścicielem domu o powierzchni około 100 metrów kwadratowych położonego na działce o powierzchni około 3,1 tysiąca metrów kwadratowych. Jak czytamy w oświadczeniu majątkowym, przybliżona wartość nieruchomości wynosi około 3-3,5 miliona złotych.

Do majątku premiera zalicza się również mieszkanie o powierzchni 72,4 metrów kwadratowych o wartości 1,1 miliona złotych.

To jednak nie wszystkie nieruchomości, które posiada szef rządu. Premier ma również 50-procentowy udział w segmencie (szeregówce) o powierzchni około 180 metrów kwadratowych, która położona jest na działce o powierzchni około 400 metrów kwadratowych. Przybliżona wartość udziału to około 600 tysięcy złotych. Morawiecki posiada też działkę rolną o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych o przybliżonej wartości około 200 tysięcy złotych.

Jeśli chodzi o mienie ruchome, Morawiecki wpisał do oświadczenia meble i zabudowę o wartości około 330 tysięcy złotych oraz sprzęt techniczny wart około 20 tysięcy złotych.



Premier ma również uprawnienie do akcji Santandera o wartości do 350 tysięcy złotych. "Nie osiągam dochodu z tego tytułu. Nie mam wiedzy, czy te uprawnienia mogą się zmaterializować" - poinformował szef rządu.

Mateusz Morawiecki pożyczył też swojej siostrze około 300 tysięcy złotych.

