Rada nadzorcza Lotosu odwołała z zarządu spółki prezesa Mateusza Bonca. Jego miejsce zastąpi Jarosław Wittstock, dotychczasowy wiceprezes do spraw korporacyjnych - poinformowała w komunikacie spółka.

"Grupa Lotos informuje, iż w dniu 6 grudnia 2019 roku otrzymała informację, że Rada Nadzorcza spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 w związku z par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała pana Mateusza Aleksandra Bonca ze składu zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji z dniem 6 grudnia 2019 roku" - poinformowano w komunikacie.

Nie podano przyczyn jego odwołania.

Krótka prezesura

Bonca prezesem zarządu Grupy Lotos był od 22 maja 2018 roku. Wcześniej, od 1 czerwca 2016, pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Grupy Lotos. W latach 2016-2018 odpowiedzialny za Pion Strategii i Rozwoju, od marca 2018 za Pion Ekonomiczno-Finansowy. Decyzją Rady Nadzorczej w okresie od 19 marca 2018 do 21 maja 2018 pełnił obowiązki prezesa zarządu.



Jednocześnie rada nadzorcza spółki powierzyła pełnienie funkcji prezesa Jarosławowi Adamowi Wittstockowi. Jak czytamy na stronie Lotosu, Wittstock funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Grupy Lotos pełnił od 11 września 2018 roku.



Nowy prezes jest menadżerem z blisko 25 letnim stażem w zarządzaniu zespołami liczącymi od kilku do kilkuset pracowników w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym, absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Banku Gospodarki Żywnościowej.



Posiada bogate doświadczenie menedżerskie m.in. w branży leasingowej (BG Leasing SA – dyrektor Biura Handlowego Centrali, Hanza Leasing SA - prezes zarządu]; FMCG (Polmlek Maćkowy – prezes zarządu,; farmaceutycznej (PZF Cefarm – dyrektor zarządzający) oraz medycznej (prezes zarządu ZKS Szpital Gdańsk Sp. z o.o., dyrektor zarządzający Swissmed Centrum Zdrowia SA].



Prowadził także własną firmę doradczą. W latach 2016-2017 był dyrektorem Oddziału Pomorskiego ARiMR. Od marca 2017 roku związany zawodowo z Grupą Energa, najpierw jako dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Energa SA, a od maja 2017 roku jako wiceprezes Energa Obrót SA zarządzający takimi obszarami jak: nadzór korporacyjny, handel hurtowy, sprzedaż do rynku biznesowego a także marketing.

Grupa KapitałowaLotos jest drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Skarb Państwa posiada 53,19 proc. udziału w spółce.

Zmiany w spółkach skarbu

Koniec roku to czas zmian na szczytach państwowych spółek.

W ubiegły piątek dotychczasowy prezes Banku Pekao Michał Krupiński, który kierował instytucją od czerwca 2017 r., złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym. Krupiński motywował swoją decyzję chęcią kontynuowania kariery poza Polską. Zrezygnowali także dwaj wiceprezesi - Michał Lehmann i Piotr Wetmański. Nowym prezesem został Marek Lusztyn.

Nowego prezesa oraz czterech wiceprezesów poszukuje też PGNiG. Trzyletnia kadencja obecnego zarządu kończy się 31 grudnia 2019 roku. Rada Nadzorcza PGNiG poinformowała jednak pod koniec listopada o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia. Nie podano powodu. Nie wiadomo też, kiedy zostanie ogłoszony nowy konkurs.

Obecnie funkcję prezesa PGNiG pełni Piotr Woźniak, który został powołany na to stanowisko w 2016 roku. Według informacji RMF FM, Woźniak straci jednak stanowisko. Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy stacji jego następcą ma zostać były minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Niedawno z funkcji dyrektora do spraw marketingu w spółce PGNiG zrezygnował były rzecznik rządu Rafał Bochenek.