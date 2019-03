Zarejestrowano już 17,3 tysiąca wniosków o świadczenie w ramach programu Mama 4 plus - poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski. Dodał, że wnioski o nie złożyło ponad 30 osób, które ukończyły 90 lat.

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym weszła w życie 1 marca, ale pracownicy ZUS wnioski o jego przyznanie przyjmowali już od połowy lutego.

Liczba wniosków

Wiceminister Kuberski przekazał PAP, że do wtorku zarejestrowano 17,307 tys. wniosków o tzw. matczyne emerytury. Najwięcej w oddziałach w Gdańsku (1159) i w Rybniku (957). Ponad pół tysiąca wniosków przyjęły też oddziały w Olsztynie (819), Bydgoszczy (763), Rzeszowie (751) i w Toruniu (750).



Większość ubiegających się o świadczenie to osoby między 60. a 69. rokiem życia (13,3 tys. wniosków) i między 70. a 79. rokiem życia ( 3,3 tys.). Wnioski złożyły także 32 osoby, które ukończyły 90 lat. O świadczenie ubiega się także co najmniej 20 mężczyzn.



O świadczenie w ramach programu Mama 4 plus mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci. Tzw. matczyną emeryturę przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.



Świadczenie przysługuje w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą nie przekroczyło jej kwoty minimalnej - 1100 zł brutto. Gdy osoba wnioskująca nie ma prawa do emerytury, świadczenie wyniesie właśnie 1100 zł (będzie ono corocznie waloryzowane).



Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny. Oznacza to, że osoby, które złożą wniosek w marcu, pełne świadczenie za ten miesiąc otrzymają tylko wówczas, jeśli prezes ZUS lub KRUS do końca tego miesiąca wyda decyzję o przyznaniu świadczenia. Jeśli taka decyzja zostanie wydana w kwietniu, świadczenie będzie wypłacone za kwiecień (bez wyrównania za marzec).

