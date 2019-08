Odtwórz: NIK o realizacji programu 500 plus

Senat w piątek po południu zatwierdził powołanie obecnego ministra finansów Mariana Banasia na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wcześniej zgodę na kandydaturę wyraził Sejm. Banaś zastąpi na tym stanowisku Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Za kandydaturą Banasia na szefa NIK głosowało 60 senatorów, przeciw było 12, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wcześniej w Sejmie poparło go 234 posłów, a za kandydatem PO-KO, posłem Borysem Budką - głosowało 135 posłów.



W czwartek kandydaturę Mariana Banasia pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Nowy prezes NIK od czerwca pełnił funkcję ministra finansów. Wcześniej był wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Był też Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych.

Sejm za zgodą Senatu

Prezes NIK powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów. Kadencja prezesa trwa 6 lat. Może być wybrany na kolejną kadencję tylko raz.



NIK kontroluje wszystkie urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa, w których pojawiają się publiczne pieniądze. Izba sprawdza, czy te jednostki wykonują swoje zadania na rzecz obywateli w sposób najbardziej efektywny i oszczędny.

Znowelizowana Ustawa o NIK z 23 grudnia 1994 roku, stanowi, że Izba może podjąć kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy.

Marian Banaś

Banaś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1979). W 1980 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu religioznawstwa, studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej. Odbył pozaetatową aplikację sądową zakończoną w 1996 r. egzaminem sędziowskim oraz aplikację NIK-owską. Ukończył również Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego (2009-2010).



Banaś doradzał także ministrowi spraw wewnętrznych w okresie rządu Jana Olszewskiego. W latach 1992–2015 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli na różnych stanowiskach, m.in. głównego specjalisty i doradcy prawnego.

Od 21 listopada 2005 r. do 2 stycznia 2008 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, od 28 listopada 2005 r. - także szefem Służby Celnej.