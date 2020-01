Dostęp do niektórych treści byłby automatycznie zablokowany, a odblokować by go można było specjalnie generowanym kluczem. Jestem za tym, by to rozwiązanie dotyczyło nie tylko pornografii - mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

O wprowadzeniu mechanizmów skutecznie blokujących dostęp do treści pornograficznych dla dzieci i młodzieży mówił w połowie grudnia podczas Rady Rodziny premier Mateusz Morawiecki.

Prace nad takim rozwiązaniem zaczęły się od projektu przedstawionego na początku grudnia przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa, w którym zaproponowano nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku.

Tydzień temu odbyły się konsultacje dotyczące ustawy, w których wzięli udział przedstawiciele wszystkich partii w parlamencie, oprócz Lewicy. - Chcielibyśmy, aby w perspektywie trzech miesięcy ta ustawa została wypracowana i przyjęta. To jest bardzo ambitny plan - mówił po spotkaniu szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Na antenie RMF FM w poniedziałek na temat rozważanych rozwiązań blokowania treści pornograficznych wypowiedział się minister cyfryzacji Marek Zagórski.

- Można się dogadać z dostawcami przeglądarek, żeby "z defaultu" (automatycznie - red.) dostęp do niektórych treści był zablokowany. Można by to było odblokować specjalnym kluczem, który będziemy generować - odpowiedział Zagórski.

Wprowadzone rozwiązanie ma mieć też szersze zastosowanie. - Jestem zwolennikiem, żeby to rozwiązanie było uniwersalne, żeby nie dotyczyło tylko pornografii, tylko w ogóle stron dla pełnoletnich - mówimy tu o hazardzie, sklepach z alkoholem. Za 2-3 miesiące powinniśmy mieć to wypracowane - zaznaczył.

- Pracujemy nad takim rozwiązaniem, które by było skuteczne, a jednocześnie żeby nie było stygmatyzujące i żeby było anonimowe - zaznaczył minister.

Zagórski został też zapytany, czy w którymś z krajów funkcjonuje tego typu sposób uniemożliwiania dostępu do treści przeznaczonych dla pełnoletnich. - Tak kompleksowo jeszcze nigdzie tego nie zrobiono. W Wielkiej Brytanii jest rozwiązanie, które blokuje dostęp do treści - wyjaśnił.

Badanie

Według badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, na które powołuje się Stowarzyszenie Twoja Sprawa, prawie 60 procent chłopców i ponad 20 procent dziewcząt w wieku od 14 do 16 lat przyznaje się do oglądania pornografii.

Co dziesiąty z chłopców w tej grupie wiekowej ogląda pornografię od trzech do pięciu razy w miesiącu, prawie 10 procent robi to od sześciu do dziesięciu razy w miesiącu, niemal 11 procent - od 11 do 30 razy w miesiącu. Co najmniej raz dziennie ogląda ją aż 11,3 procent chłopców.