Program Rodzina 500 plus jest sprawiedliwy i traktuje wszystkich rodziców w taki sam sposób - podkreślił w piątek w Sejmie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Wiceminister dodał, że zniesienie progu dochodowego na pierwsze dziecko kosztowałoby około 18 miliardów złotych.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zapoznała się w piątek z informacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji rządowego programu Rodzina 500 plus wobec rodziców samotnie wychowujących dzieci. Posłowie wysłuchali też informacji na temat bieżącej sytuacji kobiet na rynku pracy.



Rafalska o doniesieniach w sprawie dużych zmian w 500 plus. "W moim resorcie prace nie trwają" W moim resorcie nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty świadcz... zobacz więcej » Posłanka Platformy Obywatelskiej Magdalena Kochan zwróciła uwagę, że rządowy program ma nie tylko plusy, ale również minusy. Jej zdaniem, jest on niesprawiedliwy m.in. dlatego, że samotnym rodzicom trudniej o uzyskanie świadczenia na pierwsze dziecko. Chodzi m.in. o obowiązujące kryterium dochodowe w wysokości 800 złotych.

Niesprawiedliwy program?

Wiceminister Bartosz Marczuk podkreślił, że program traktuje wszystkich rodziców w taki sam sposób. - Jest kryterium dochodowe na pierwsze dziecko 800 zł, 1200 zł przy dziecku niepełnosprawnym. Małżeństwa, samotni rodzice, mają dokładnie takie same kryteria. Program jest ustawiony w sprawiedliwy sposób, nie dyskryminuje nikogo. Pieniądze wędrują za dzieckiem - mówił Marczuk. - Mówienie, że program 500 plus wykluczył samotnych rodziców jest potwornym nieporozumieniem - dodał.



Jak mówił Marczuk, do samotnych rodziców z programu Rodzina 500 plus trafiło w ubiegłym roku 5,2 mld złotych. - Co piąta złotówka trafia do rodziców wychowujących samotnie dzieci. Nigdy po 1989 roku nie trafiło do samotnych rodziców tyle, co po wprowadzeniu programu - przekonywał.

Posłanka PO uważa też, że program 500 plus jest niesprawiedliwy wobec części rodziców, którzy wychowują niepełnosprawne dziecko. Chodzi o sytuacje, kiedy po osiągnięciu przez dziecko 16 lat orzeknie się wobec niego umiarkowany stopnień dysfunkcji zdrowotnej. Wówczas rodzice, aby otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko nie mogą przekroczyć kryterium dochodowego w wysokości 800 zł.



Wiceminister zwrócił uwagę, że w systemie jest obecnie 130 tys. rodzin. z niepełnosprawnymi dziećmi. - To jest ok. 220 tys. dzieci z niepełnosprawnością. Oznacza to, że 95 proc. dzieci wychowywanych w rodzinach jest objętych programem. Czyli jest powszechność tego programu - powiedział. Dodał, że rocznie do takich rodzin trafia 1,5 mld złotych.

Kobiety bez pracy

Posłanka Monika Rosa (Nowoczesna) pytała z kolei o dezaktywizację zawodową kobiet. - Aktywność zawodowa kobiet 25-34 jest najniższa od 19 lat. Mówią o tym dane Głównego Urzędu Statystycznego - powiedziała Rosa, która zwróciła uwagę, że niska aktywność przełoży się w przyszłości na niskie emerytury.



Zdaniem Marczuka, należy ostrożnie stosować pojęcie dezaktywizacja. - Nie wiemy, czy te kobiety zdezaktywizują się na stałe, czy tylko czasowo - wyjaśniał. - Fundamentem programu jest danie prawa wyboru rodzinom. Wierzymy w ludzi i wierzymy w Polaków, i dajemy im wolność wyboru - mówił wiceminister.

Jego zdaniem, należałoby zbadać ile osób podjęło pracę dzięki świadczeniu, "bo mogli zapłacić za żłobek, nianię, czy przedszkole". Według Marczuka, nawet jeżeli kobiety czasowo zajęły się swoją rodziną i zrezygnowały z pracy, to należy zadać sobie pytanie, czy to jest dla wspólnoty strata, czy pewien zysk. Zwrócił uwagę, że w Polsce wskaźnik zatrudnienia kobiet między 25. a 40. rokiem życia jest średnio wyższy niż w Unii Europejskiej.

Redukcja ubóstwa

Bartosz Marczuk zwrócił uwagę, że program zredukował ubóstwo wśród rodzin w Polsce. Powołując się na dane GUS podkreślił, że w 2016 roku zredukowano ubóstwo rodzin o 40 proc.

- Polska wreszcie skończyła z największym wstydem, że tak duża liczba dzieci żyła w nędzy, nie miała co włożyć do garnka - mówił wiceminister.



Jego zdaniem, nie sprawdziły się głosy, które mówiły, że Polacy nie dojrzeli do tego programu i będą marnotrawić środki. - Nie my, urzędnicy, czy posłowie powinniśmy decydować na co wydawane są te pieniądze - mówił wiceminister. Dodał, że w ubiegłym roku w formie rzeczowej wypłacano miesięcznie ok. 1,8 tys. świadczeń, a programem objętych było ok. 4 mld dzieci.

Koszty programu

W 2017 roku urodziło się ponad 400 tys. dzieci, czyli o 20 tys. więcej niż rok wcześniej. Z kolei wskaźnik dzietności w 2017 roku - zgodnie z ministerialnymi szacunkami- wyniósł 1,45 przy 1,32 w 2015 roku.



Wiceminister dodał, że zniesienie progu dochodowego na pierwsze dziecko kosztowałoby ok. 18 mld złotych. W ubiegłym roku na program wydano 23,8 mld złotych.