Nie należy spodziewać się znaczącej rozbudowy Lotniska Chopina - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. Analiza w tej sprawie ma być gotowa do połowy przyszłego roku. Horała zapowiedział również, że do końca roku powinniśmy poznać prezesa spółki CPK.

Horała wyjaśniał, że zewnętrzny konsultant pomoże ocenić zarządcy Lotniska Chopina, czyli Przedsiębiorstwu Państwowemu "Porty Lotnicze", w jakim stopniu rozbudowywać to lotnisko tak, aby miało to ekonomiczny sens wobec otwarcia CPK.

Chodzi o racjonalne zaplanowanie inwestycji: żeby obsłużyć w odpowiednim standardzie rosnący dynamicznie ruch pasażerski, ale jednocześnie nie przeskalować inwestycji w kontekście powstającego CPK, który przejmie rolę głównego portu lotniczego w Polsce.

Przyszłość lotniska

Jak podkreślił, na razie nie ma wciąż ostatecznej decyzji o przyszłości warszawskiego portu po wybudowaniu CPK. - Czekamy na wyniki analiz - wskazał.

Zaznaczył jednocześnie, że z całą pewnością "nie należy spodziewać się znaczącej rozbudowy lotniska, bo nie ma takiej potrzeby w perspektywie uruchomienia CPK".



Według prognoz Arup do 2030 r. ruch lotniczy w Warszawie ma osiągnąć 30 mln pasażerów rocznie. W 2018 r. lotnisko obsłużyło prawie 18 mln osób, a w pierwszych dziesięciu miesiącach 2019 r. ponad 16 mln osób.

Wybór prezesa

Horała powiedział również, że do końca roku powinniśmy poznać prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny. - Kandydaci mają do piątku, 13 grudnia składać swoje oferty. Zakładamy, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi przed Świętami - dodał.



O wyborze prezesa spółki zdecyduje rada nadzorcza spółki.



O CPK

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.