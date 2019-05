Ponad 127 tysięcy mandatów o łącznej wartości 17,7 miliona złotych zostało w 2018 roku opłaconych kartami - wynika z danych przesłanych tvn24bis.pl przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Za mandaty wystawione przez drogówkę kierowcy mogą płacić bezgotówkowo na miejscu wykroczenia od połowy stycznia ubiegłego roku. Policja otrzymała wówczas 1890 terminali, które pozwalają płacić za mandat kartą płatniczą lub telefonem wyposażonym w aplikację BLIK.

Płatność kartą

Z danych przedstawionych przez Krajową Izbę Rozliczeniową wynika, że od początku wprowadzenia zmian za mandaty drogowe, czyli od stycznia 2018 roku do końca grudnia, policjanci przyjęli 127 262 płatności bezgotówkowych na kwotę ponad 17,7 mln złotych.

Jak dodano, najwięcej transakcji odnotowano w lutym i w marcu.

Rząd szykuje rewolucyjne zmiany dla kierowców. Jest projekt Brak obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy, rezygnacja z obowiązku posiada... zobacz więcej » Dla porównania w okresie od stycznia do marca 2019 zostało zrealizowanych 39 721 płatności kartą o wartości 5,8 mln złotych.

Branżowy portal Cashless, który jako pierwszy napisał o tych danych, poinformował że w ubiegłym roku w pojedynczym terminalu zrealizowanych zostało około 63 płatności, a średni mandat opiewał na kwotę około 140 złotych.

Pieniądze z wpłat za mandaty, niezależnie od tego, czy zostały opłacone w radiowozie przy użyciu karty płatniczej, czy tradycyjnie na poczcie, trafiają do Urzędu Skarbowego w Opolu. Dzieje się tak zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 2015 roku.

W 2018 policja wystawiła w sumie ponad 3 mln mandatów na kwotę 465 mln złotych.

Zmiany

Przed wejściem w życie zmian (styczeń 2018) przepisy przewidywały trzy rodzaje mandatów: kredytowany, zaoczny i gotówkowy. Na osoby stale zamieszkujące w Polsce nakładane są dwa pierwsze. Mandat gotówkowy, uiszczany bezpośrednio funkcjonariuszowi, odnosi się jedynie do cudzoziemców.

MSWiA jeszcze w trakcie prac nad zmianami wskazywało, że przygotowywane zmiany będą miały szczególne znaczenie właśnie dla nich. Policjanci nakładając wcześniej mandat na sprawców przebywających jedynie czasowo w Polsce, musieli dowozić ich do najbliższego bankomatu.



Dodatkowe znaki na drogach. Drogowcy wyjaśniają, co oznaczają Od czwartku na wybranych obiektach mostowych w ciągu dróg krajowych pojawią się ... zobacz więcej » - W wielu miejscowościach istnieje możliwość uzyskania z bankomatu polskich pieniędzy, jednakże wiąże się to z koniecznością zapewnienia sprawcy, lub innej osobie dysponującej kartą, możliwości dotarcia do tego bankomatu - mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu projektu.



Jak wskazywano, policjanci niejednokrotnie spotykali się z sytuacją, w której cudzoziemiec nie miał możliwości zapłacenie mandatu, bo nie ma polskiej waluty. - Zazwyczaj osoby te są gotowe uiścić nałożoną grzywnę właśnie przy użyciu karty płatniczej - mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu.

Wyposażenie radiowozów w terminale do przyjmowania płatności kartami oraz Blikiem to efekt programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, który do końca marca był realizowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową.

Od kwietnia br. płatności bezgotówkowe w Policji są obsługiwane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa prowadzonego przez Fundację Polska Bezgotówkowa.