Rodzic popełnia wykroczenie, nawet gdy prowadzi dziecko do siódmego roku życia chodnikiem za rękę lub wiezie autem - zwrócił uwagę Sąd Rejonowy w Sokółce. Grozi za to grzywna w wysokości nawet pięciu tysięcy złotych. Sąd ma jednak wątpliwości, czy przepisy są zgodne z konstytucją i skierował pytanie w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego - o czym pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak czytamy w "DGP", zakwestionowany przez Sąd Rejonowy w Sokółce w województwie podlaskim przepis to artykuł 89 Kodeksu wykroczeń. Przewiduje on do pięciu tysięcy złotych grzywny za dopuszczenie małoletniego do przebywania na drodze publicznej.

Do Sądu Rejonowego w Sokółce trafił wniosek o ukaranie na tej podstawie dwóch kobiet obwinionych o zezwolenie dzieciom poniżej siódmego roku życia na poruszanie się wiejską drogą. Jak podaje gazeta, "sąd analizując zgromadzony materiał dowodowy doszedł do niecodziennych wniosków".

Dziennik wskazuje, że sąd powziął wątpliwości co do zgodności artykułu 89 Kodeksu wykroczeń z przepisami konstytucji – artykułem 2 (zasada prawidłowej legislacji), artykułem 48 ust. 1 (prawo do wychowania dziecka, które powinno uwzględniać stopień jego dojrzałości) oraz artykułem 52 ust. 1 (prawo do swobodnego poruszania się).

PYTANIE DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Wątpliwości

Prawidłowo zapięte pasy, dobrze zamontowany fotelik. Podpowiadamy, jakich błędów uniknąć wioząc dziecko Zanim dzieci usiądą w szkolnych ławkach powinny również bezpiecznie usiąść w sam... zobacz więcej » Sąd w Sokółce, w uzasadnieniu do pytania skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego, przypomniał, że zgodnie z artykułem 89 Kodeksu wykroczeń odpowiedzialności podlega ten, "kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego".

Sąd zwrócił uwagę, że o ile w przypadku torowiska wyraźnie ograniczono miejsce przebywania do torów, o tyle drogi publicznej nie zawężono wyłącznie do jezdni. "Zgodnie z przepisami Kodeksu drogowego do drogi zaliczają się również takie elementy jak pobocze, chodnik, droga dla pieszych, droga dla rowerów i torowisko pojazdów szynowych" - czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem Sądu Rejonowego w Sokółce wykładnia literalna tego przepisu powoduje, że każdorazowy pobyt małoletniego do lat 7 (nawet pod nadzorem lub opieką jego rodziców czy opiekunów) na drodze publicznej lub torach pojazdu szynowego powoduje konieczność pociągnięcia do odpowiedzialności osób, na których spoczywał w danym momencie obowiązek opieki.



Według sądu w Sokółce, "funkcjonowanie w systemie prawnym artykułu 89 Kodeksu wykroczeń w aktualnym brzmieniu prowadzi do absurdalnej sytuacji, bowiem staje się on podstawą do karania wszystkich, którzy ze swoimi pociechami poruszają się po drogach publicznych lub torach pojazdu szynowego w jakiejkolwiek formie i bez znaczenia, w jakim celu".