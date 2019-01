Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zwrócił uwagę marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu, że zapisy w projekcie ustawy o świadczeniu dla rodziców czwórki dzieci "Mama 4 plus" naruszają prawa ojców.

Według rzecznika "uzależniają bowiem prawo ojca czwórki dzieci do świadczenia od tego, czy matka jego dzieci zmarła lub je porzuciła". Ojcu przysługiwałoby ono wyłącznie w sytuacji, gdy nie może skorzystać z niego matka.

"Takie ukształtowanie prawa ojca do świadczenia może nasuwać wątpliwości co zgodności z art. 33 Konstytucji" - zauważa Bodnar w piśmie do marszałka Sejmu. Art.33 Konstytucji mówi o zasadzie równości kobiet i mężczyzn.

W komunikacie RPO czytamy, że zapisy wynikają z założenia, iż "świadczenie w pierwszej kolejności należy się matce", a wynika to "z przyjęcia tradycyjnego modelu rodziny, w którym to kobieta zajmuje się przede wszystkim wychowywaniem dzieci". Rzecznik dodaje też, że "przepis projektowanej ustawy wprowadza nierówność w prawach i obowiązkach rodziców dziecka".

Ponad 800 mln zł w budżecie

W Sejmie trwa własnie pierwsze czytanie projektu o tak zwanych matczynych emeryturach.

Świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" będą mogły się ubiegać osoby, które nie mają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać – co do zasady – na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca): Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji minimalna emerytura będzie wynosiła 1100 zł brutto.

Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. Według szacunków MRPiPS z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

W budżecie państwa na 2019 r. na program "Mama 4 plus" zagwarantowano około 801,3 mln zł.