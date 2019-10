Nie rozumiem tego trzyletniego ograniczenia, na pewno będę proponował w komisjach sejmowych, żeby to ograniczenie zdjąć - powiedział w programie "Biznes dla Ludzi" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, komentując limit czasowy dla tak zwanego małego ZUS-u plus.

Projekt ustawy dotyczący zmian w składkach odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak zwany mały ZUS plus, został w piątek opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji i trafił do konsultacji społecznych.

Z nowego rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychód za poprzedni rok nie przekraczał 120 tys. zł, a miesięczny dochód - ok. 6 tys. zł. Obniżona składka może być jednak opłacana maksymalnie przez trzy lata.

Limit czasowy "nie ma sensu"

Nie będzie zmian w składkach na ZUS? "Prezydent jest bardzo nieprzychylny" Prezydent Andrzej Duda jest bardzo nieprzychylny likwidacji 30-krotności składek... zobacz więcej » Jak zauważył w programie "Biznes dla Ludzi" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, już w przypadku obecnie funkcjonującego "małego ZUS-u" ograniczenie 36-miesięczne funkcjonuje.

- Jednak, o ile jeszcze jakiś argument w przypadku ZUS obliczanego od przychodu można było znaleźć, to w przypadku uzależnienia składek od dochodu ograniczanie na trzy lata nie ma żadnego sensu - ocenił.

- Jeżeli ktoś nie ma dochodu, który pozwala mu na zapłacenie ZUS-u, to nie ma go i przez trzy lata i równie dobrze może nie mieć przez następne lata - tłumaczył Abramowicz w TVN24 BiS.

Rzecznik MŚP stwierdził, że "nie rozumie tego ograniczenia" i w dalszych, sejmowych pracach nad projektem będzie proponował jego likwidację. -Myślę, że racjonalne argumenty, które za tym przemawiają, spowodują, że politycy zmienią ten projekt na taki, który będzie gwarantował małemu przedsiębiorcy możliwość zapłacenia składki - dodał.

Adam Abramowicz stwierdził także, że obecnie obowiązujący w Polsce system ryczałtowej składki ZUS (większość przedsiębiorców w 2019 roku płaci co miesiąc bez względu na dochody niemal 1317 zł) jest "nieracjonalny".

- Dzisiaj w Polsce jest tak, że jeżeli ktoś nie zarobi, to popada w długi. Potem są duże nieszczęścia małych przedsiębiorców, na przykład ZUS eksmituje tych przedsiębiorców z mieszkań tylko po to, żeby pieniądze ze sprzedaży mieszkania wpłacić na konto przedsiębiorcy i potem wypłacać emeryturę - stwierdził.

Ile firm?

Zmiany w składkach na ZUS. Jest projekt Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia zmian w składkach odprowadzanych do Zakład... zobacz więcej » Pytany, ile najmniejszych firm może skorzystać z nowego rozwiązania, stwierdził: - Z "małego ZUS-u", który już obowiązuje (od 1 stycznia 2019 - red.) skorzystało około 130 tys. przedsiębiorców, z nowej propozycji ma skorzystać drugie tyle. Liczmy, że to będzie około 300 tysięcy przedsiębiorców. Odetchną oni z ulgą, bo zapłacą składkę proporcjonalną do swojego dochodu, czyli taką, którą mogą zapłacić.

- Za to wszystkich przedsiębiorców, którzy płacą pełną składkę ZUS-owską, jest 1 milion 200 tysięcy. Pozostaje nam więc jeszcze 900 tysięcy przedsiębiorców i dlatego dobrze by było, aby ta rozpoczęta droga ku lepszemu systemowi nie zatrzymała się na tym, ale żebyśmy obejmowali coraz większą liczbę przedsiębiorców tym systemem - dodał gość TVN24 BiS.

Składki ZUS dla firm

Obecnie - od stycznia 2019 roku - obowiązuje tzw. mały ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których przychód w 2018 roku nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu i również obowiązuje limit czasowy - niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy.

Początkujący przedsiębiorcy mają też prawo do 6-miesięcznej ulgi na start (pierwsze pół roku od założenia firmy). W tym czasie mają możliwość opłacania wyłącznie składki zdrowotnej, wynoszącej w 2019 r. 342,32 zł w skali miesiąca.

Po upływie 6 miesięcy przez kolejne dwa lata można opłacać składki w obniżonej wysokości (preferencyjny ZUS). Podstawą obliczania ich wysokości jest 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Obecnie wynoszą one w sumie, razem ze składką zdrowotną, 555,89 zł miesięcznie.

Obecnie pełna comiesięczna składka ZUS z ubezpieczeniem zdrowotnym wynosi 1316,97 złotych. W przyszłym roku ma wzrosnąć do 1430 zł.

W komunikacie wydanym w związku z publikacją projektu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśniało, że po wejściu w życie zmian nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw ulga na start, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie "mały ZUS plus".

Mały ZUS plus - symulacja składek według MPiT: