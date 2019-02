Od stycznia mamy 131 tysięcy podmiotów zarejestrowanych w tak zwanym małym ZUS - powiedziała w poniedziałek w Białobrzegach minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii uczestniczyła w poniedziałek w Białobrzegach w briefingu wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, który po 300 dniach od zapowiedzi programu tzw. piątki Morawieckiego, prezentuje go w województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. Apel do premiera w sprawie składek ZUS. "Tysiące potencjalnych beneficjentów" Prośbę o wydłużenie do końca stycznia terminu rejestracji tak zwanego małego ZUS... zobacz więcej »

"Ponad 70 proc. zainteresowania"

Jak powiedziała Emilewicz, w ramach piątki Morawieckiego jest m.in. tzw. mały ZUS. - Możemy powiedzieć, że zdaliśmy ten egzamin na piątkę, przygotowując to rozwiązanie - zaznaczyła.

- Od stycznia mamy 131 tys. podmiotów zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zakładaliśmy około 160 tys. beneficjentów. Mamy ponad 70 proc. zainteresowania, a przypomnijmy, że to jest rozwiązanie nieobowiązkowe, dla tych, którzy chcą z niego skorzystać - podkreśliła.



- Dzięki (małemu ZUS-owi - red.) firma, której przychody są na poziomie mniej więcej 30 tys. zł rocznie, w tym roku zapłaci niespełna 800 zł (miesięcznych - red.) składek na ubezpieczenia społeczne, zamiast 1,3 tys. zł - podała Emilewicz.

Mały ZUS

Z małego ZUS, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody w ubiegłym roku nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (63 tys. zł).



Dzięki temu rozwiązaniu najmniejsi przedsiębiorcy mogą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne proporcjonalne do swoich przychodów.

Termin rejestracji do małego ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność w 2018 r. minął 8 stycznia 2019 r. Data wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 36 ust. 13). Krótki czas (liczony od początku roku) na złożenie dokumentów był krytykowany m.in. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza.



Właściciele małych firm, którzy chcą płacić preferencyjne składki ZUS, ale nie złożyli wniosku w terminie, będą mogli to zrobić dopiero za rok.