Wyrzucając do śmieci puste opakowania po papierosach i butelki po alkoholu, profanujemy polskie godło - uważa posłanka Małgorzata Zwiercan, która chce zmiany znaku graficznego na banderolach akcyzowych.

"Na banderolach akcyzy - alkoholu i papierosów jest polskie godło. Tymczasem jesteśmy świadkami jak puste paczki po papierosach, kapsle od butelek i butelki są wyrzucane do śmieci, a wraz z nimi zerwana banderola, na której jest godło. To profanacja. Ze względu na przeznaczenie opakowań po wyrobach alkoholowych i tytoniowych godło należy zastąpić innym znakiem graficznym" - napisała Zwiercan w interpelacji skierowanej do minister finansów.

Posłanka z partii Wolni i Solidarni spytała, czy ministerstwo rozważa zmianę znaku na banderolach produktów alkoholowych i nikotynowych oraz czy rozważa rezygnację z banderoli w przypadku produktów alkoholowych o niskiej zawartości alkoholu (np. win).

Odpowiedź resortu

Odpowiedzi na interpelację Zwiercan udzielił Leszek Skiba, wiceminister finansów. Przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych godłem RP jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconą w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i złotymi szponami. Wizerunek ten umieszczony jest w czerwonym polu tarczy.

Tymczasem wzory znaków akcyzy posiadają fioletową rozetę w kształcie orła. Określa to rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2015 roku. "W związku z powyższym wizerunek orła przedstawiony na znakach akcyzy nie wypełnia definicji godła zawartej w ww. ustawie" - napisał Skiba.

Zwrócił też uwagę, że od 1 stycznia 2019 roku stosowane będą nowe wzory znaków akcyzy na wyroby tytoniowe i spirytusowe. "W związku z tym nie przewiduję w najbliższym okresie kolejnej zmiany wzorów znaków akcyzy na te wyroby" - podkreślił wiceminister.



"W chwili obecnej nie są również prowadzone prace zmierzające do rezygnacji z oznaczenia znakami akcyzy wyrobów winiarskich" - dodał.