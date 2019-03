Odtwórz: Ile kosztuje podróż do Turcji?

Turcja to najpopularniejszy kierunek na tegoroczną majówkę. Tak przynajmniej wynika z danych internetowego biura podróży Fly.pl. Na podium znalazły się również Grecja i Egipt. Coraz chętniej turyści decydują się jednak na wycieczki objazdowe, zwłaszcza po Włoszech.

Eksperci Fly.pl (jednego z trzech, obok serwisów Wakacje.pl i Travelplanet.pl, największych multiagentów turystycznych działających na polskim rynku) wskazali, że majówka od kilku lat jest jednym z najchętniej wybieranych terminów na wyjazd za granicę.

W tym roku długi weekend wypada jednak wyjątkowo korzystnie. Ustawowo wolne święta to 1 maja (środa) i 3 maja (piątek), więc jeśli weźmiemy 3 dni urlopu, to do dyspozycji będziemy mieli aż 9 dni na wiosenny wyjazd.

Najpopularniejsze kierunki na majówkę

Z danych Fly.pl wynika, że najpopularniejszy kierunek na majówkę to Turcja (20,9 procent). Zdaniem autorów raportu, ten kraj cieszy się dużą popularnością ze względu na bogatą ofertę hoteli o wysokim standardzie oraz konkurencyjne ceny.

Najczęściej na majówkę w Turcji turyści wybierają 5-gwiazdkowe hotele w formule all inclusive. Koszt takiego wyjazdu to średnio 3000 złotych od osoby. Za majówkę w hotelu 4-gwiazdkowym także z pełnym wyżywieniem trzeba zapłacić około 2000 złotych od osoby.

"Pustynna wyspa z dużą liczbą pięknych plaż". Egzotyczny kierunek na wakacje - Sal jest to sucha, pustynna wyspa z dużą liczbą pięknych plaż - opowiadał Pawe... zobacz więcej » Coraz częściej Polacy wybierają również wycieczki objazdowe, na przykład do Kapadocji.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Grecja (17,16 procent), kolejne Egipt (13,43 procent). Tuż za podium znalazła się zaś Hiszpania (11,94 procent).

"Te cztery kierunki, tak jak w poprzednich latach, są bezkonkurencyjnie najpopularniejsze. W ubiegłym roku niemal 70 procent wycieczek na majówkę było zrealizowanych do Turcji, Grecji, Egiptu i Hiszpanii. W 2019 trend ten jest niższy ze względu na dużą popularność wycieczek objazdowych" - wskazał, cytowany w komunikacie, Grzegorz Bosowski, prezes Fly.pl.

Tak jak w latach ubiegłych w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków na majówkę znalazły się kraje bałkańskie: Albania, Chorwacja i Czarnogóra. "Dużo większą popularność w 2019 roku zyskały Włochy, które w majówkę chcemy zwiedzać – wycieczki objazdowe to przeważający typ wyjazdu do Italii" - czytamy. Niezliczona ilość atrakcji turystycznych i zabytków, a do tego atrakcyjne ceny sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się spędzić majówkę na Malcie.

W rankingu zabrakło natomiast Tunezji, która zdecydowanie chętniej wybierana była na wyjazdy last minute na początku 2019 roku.









Wycieczki objazdowe

Jak wynika z rankingu, rośnie liczba turystów, którzy decydują się na wycieczki objazdowe. W analogicznym okresie przed rokiem decydował się na nią co dziesiąty klient biura podróży, w tym roku co trzeci.

Wśród nich dominują wyjazdy do Włoch (23,40 procent.). Szczególnie popularnymi kierunkami podróży są Rzym i Wenecja.

Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania (17,02 procent), na przykład wycieczki na wybrzeże Costa Brava. Na trzecim znalazły się Turcja i Albania - po 12,77 procent.









Jak zwracają uwagę autorzy raportu, wycieczki organizowane autokarem są dużo tańsze. "Koszt wycieczek objazdowych na majówkę zależnie od środka transportu może różnić się nawet o 1000 złotych" - wskazano.