- Nie otwierajmy e-maili pod tytułem "jeżeli chcesz być zgodny z RODO, to kliknij w link bądź wejdź w załącznik". To wszystkie są e-maile, które zawierają wirusy, złośliwe oprogramowanie - przestrzegał w TVN24 Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Zapowiedział też, że resort pracuje nad zmianami w kodeksie karnym, aby takie wyłudzenia karać.

Dyrektor departamentu zarządzania danymi w resorcie cyfryzacji dr Maciej Kawecki mówił w TVN24, że obecnie wielu przedsiębiorców i osób prywatnych otrzymuje e-maile, aby zaakceptować nowe warunki ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO. Dodał, że otwieranie i klikanie w załączniki lub linki zawartych w niektórych wiadomościach może być niebezpieczne.

Zachować ostrożność

- Uważajmy. Nie otwierajmy e-maili pt. jeżeli chcesz być zgodny z RODO, to kliknij w link bądź wejdź w załącznik. To wszystkie są e-maile, które zawierają wirusy, złośliwe oprogramowanie - powiedział dr Maciej Kawecki i dodał, że ministerstwo cyfryzacji chce zmienić kodeks karny, aby takie działania karać. - Pracujemy nad tym, aby takie wyłudzenia penalizować i z tym walczyć - dodał.

Pytania od widzów

Maciej Kawecki w TVN24 odpowiadał również na zadane przez widzów na Kontakt24 pytania na temat zmian związanych z RODO. Jeden z nich pytał o informacje o prowadzonej budowie.

RODO w pytaniach i odpowiedziach



- Informacja o budowie wynika z przepisów prawa budowlanego. Znajdują się na niej dane inspektora budowy, data rozpoczęcia budowy, planowana data zakończenia, numer pozwolenia na budowę. To wszystko musi być ujawnione na takich żółtych tablicach, które znajdują się przy placach budowy - mówił Kawecki.



Kolejne pytanie dotyczyło publikacji oficjalnego adresu e-mailowego firmy. - To co jest zawarte w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od wczoraj podlega pod ochronę danych osobowych. Natomiast to co jest w KRS w zakresie osób prawnych i spółek nie podlega pod przepisy RODO - wyjaśnił specjalista.



Na pytania widzów na antenie TVN24 BiS odpowiadała również Izabela Michalska, radca prawny. Dotyczyły one m.in. używania danych przez firmy windykacyjne, noszenia identyfikatora w pracy, czy badań lekarskich. SZCZEGÓŁY TUTAJ.

RODO

Od piątku 25 maja we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Nowe przepisy zakładają m.in. prawo do bycia zapomnianym. To możliwości usunięcia, m.in. z internetu, informacji na swój temat, jeśli nie są prawdziwe lub są obraźliwe. Innym uprawnieniem obywateli jest prawo do przenoszenia danych – będzie można zażądać, aby każdy urząd albo bank, które mają nasze dane, przekazał je innemu urzędowi lub bankowi.