Ponad 137 miliardów euro - tyle wyniosła luka w podatku VAT w Unii Europejskiej w 2017 roku. Z danych opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że w porównaniu do 2016 roku zmniejszyła się ona o 8 miliardów euro. Jak dodano, wśród krajów, które radziły sobie najlepiej w UE w walce z luką, znalazły się Malta, Polska i Cypr.

Według ogłoszonego raportu w 2017 roku tak zwana luka w podatku VAT, czyli całkowita różnica między oczekiwanymi dochodami z tytułu VAT a kwotą faktycznie pobraną, nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednimi latami, ale nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

"Korzystny klimat gospodarczy i niektóre krótkoterminowe rozwiązania polityczne wprowadzone przez UE przyczyniły się do zmniejszenia luki w podatku VAT w 2017 roku. Aby odnotować bardziej znaczące postępy, konieczne będzie jednak przeprowadzenie gruntownej reformy systemu VAT, tak aby stał się on bardziej odporny na oszustwa" - podkreślił, cytowany w komunikacie, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, Pierre Moscovici.

Luka VAT

W ujęciu nominalnym luka w podatku VAT w Unii Europejskiej zmniejszyła się w 2017 roku o 8 miliardów euro do 137,5 miliarda euro.

Dla porównania w 2016 roku odnotowano spadek o 7,8 miliarda euro.

Luka w podatku VAT w 2017 roku stanowiła 11,2 procent łącznych dochodów z tytułu VAT w UE w porównaniu z 12,2 procent w roku poprzednim. "Tendencja spadkowa obserwowana jest piąty rok z rzędu" - czytamy w komunikacie.

Luka w VAT w 2016 i 2017 roku (w proc.):









W 2017 roku największą lukę w podatku VAT odnotowała Rumunia - brakowało 36 procent dochodów z tytułu VAT. Na kolejnych miejscach uplasowały się Grecja (34 procent) i Litwa (25 procent).

Najmniejsze luki zaobserwowano zaś w Szwecji, Luksemburgu i na Cyprze, które to kraje zanotowały średnio utratę zaledwie 1 procent dochodów z tytułu VAT.



Państwami, które osiągnęły bardzo dobre wyniki i znaczny spadek strat z tytułu podatku VAT, były Malta (-7 punktów procentowych), Polska (-6 punktów procentowych) i Cypr (-4 punkty procentowe). Siedem państw członkowskich - Słowenia, Włochy, Luksemburg, Słowacja, Portugalia, Czechy i Francja - również odnotowało dobre rezultaty, zmniejszając lukę w podatku VAT o ponad 2 punkty procentowe.



Luka w podatku VAT znacznie wzrosła w Grecji (2,6 punktu procentowego) i na Łotwie (1,9 punktu procentowego) oraz nieznacznie w Niemczech (0,2 punktu procentowego).

Prognozy

Komisja Europejska spodziewa się dalszej obniżki luki VAT w Polsce. Jej rzeczniczka Vanessa Mock powiedziała w czwartek, że w ostatnich latach Polska znacząco poprawiła ściągalność tego podatku.



- Luka VAT obniżyła się o 6,4 punktów procentowych. Obniża się w istotny sposób, szczególnie w latach 2013-2017, zmniejszając się o 13 punktów procentowych. Oczekujemy, że dane za 2018 rok będę mówiły też dalszej obniżce luki - do 9,5 procent - wskazała.

Według Komisji Europejskiej w 2017 roku luka ta wniosła w Polsce 13,7 procent.

Luka w VAT w Polsce w latach 2013-2017 (mln PLN):









KE podała, że szybkie szacunki wskazują na to, że luka w podatku VAT w Unii Europejskiej prawdopodobnie będzie się nadal zmniejszać i spadnie do poziomu poniżej 130 miliardów euro i 10 procent ogółu zobowiązań podatkowych z tytułu VAT w 2018 roku.