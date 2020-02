Luka VAT w 2019 roku spadnie do 12,1 procent - wynika ze wstępnych szacunków ministerstwa finansów.

"Według wstępnych szacunków #MF #lukaVAT w 2019 r. spadnie do poziomu 12,1 proc. W 2013 r. wynosiła aż 25,7 proc. Żaden inny europejski kraj nie zanotował tak szybkiego spadku luki w #VAT" - podało na Twitterze MF.

Ostatnie osiem lat

Resort finansów podał także poziomy luki VAT w ciągu ostatnich ośmiu lat: w 2012 r. wynosiła ona 25,6 proc., w 2013 r. zwiększyła się do 25,7 proc., w 2014 r. osiągnęła poziom 24,1 proc., w 2015 r. - 24,2 proc., w 2016 r. - 20,6 proc., w 2017 r. spadła do 15,4 proc., w 2018 r. wyniosła 12,5 proc, a w 2019 według wstępnych szacunków wyniosła 12,1 proc.



Luka w VAT to różnica między zobowiązaniami z tytułu VAT a tym, co rzeczywiście wpływa do budżetu państwa. Na lukę składa się szereg zjawisk, w tym unikanie opodatkowania, uchylanie się od płacenia podatków oraz nadużycia, które w ostatnich latach w Unii Europejskiej przybrały formę tzw. karuzeli VAT-owskich, wykorzystujących ciąg powiązanych podmiotów, firmy słupy i opodatkowanie stawką zerową handlu wewnątrzwspólnotowego.

Według opublikowanych niedawno wyliczeń EY, w 2018 roku z powodu gotówkowej szarej strefy utracone dochody z VAT w Polsce wyniosły 1,24 procent PKB, czyli 26,3 miliarda złotych. Z kolei straty dla finansów publicznych z tytułu gotówkowej szarej strefy w postaci utraconych dochodów z VAT oraz z podatków dochodowych od działalności gospodarczej szacowane są na 38,4-48,8 miliarda złotych, czyli odpowiednio 1,82-2,31 procent PKB w 2018 roku.

"Dekompozycja poziomu i zmian luki VAT pokazuje, że od wielu lat systematyczny spadek gotówkowej szarej strefy, m.in. w wyniku wzrostu popularności płatności elektronicznych, przyczyniał się do stopniowego obniżania luki VAT w Polsce" - stwierdził główny ekonomista EY Marek Rozkrut.

Jak dodał, "najsilniejszy spadek luki odnotowano w latach 2016 i 2017 (i – w nieco mniejszym stopniu – w 2018 r.), który jednak wynikał przede wszystkim z ograniczenia wyłudzeń podatkowych, a nie z obniżenia szarej strefy".

"Struktura luki VAT sugeruje jednocześnie, że możliwości dalszego ograniczania wyłudzeń podatkowych wydają się być (niemal) wyczerpane, natomiast dalsza redukcja luki wymaga przede wszystkim działań ukierunkowanych na obniżanie szarej strefy" - podkreślił Rozkrut.