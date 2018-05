Lotos ma nowego prezesa

Rada nadzorcza Grupy Lotos wybrała zarząd spółki na nową kadencję. W jej skład weszli Mateusz Bonca jako prezes, a także Jarosław Kawula (wiceprezes ds. produkcji i handlu) oraz Patryk Demski (wiceprezes ds. inwestycji i innowacji) - poinformowała gdańska spółka w komunikacie.

Bonca stanowisko obejmie 22 maja. Od 1 czerwca 2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa Grupy Lotos, a od marca pełnił obowiązki prezesa po odwołaniu Marcina Jastrzębskiego.

Bonca w latach 2016-2018 był w Lotosie odpowiedzialny za pion Strategii i Rozwoju, a od marca 2018 za pion Ekonomiczno-Finansowy. W latach 2012-2016 pracował w Niemczech we Frankfurcie nad Menem, jako dyrektor w Deutsche Bank AG (ostatnio dyrektor w Group Management Consulting). Nieco wcześniej w latach 2010-2012 jako menedżer zatrudniony był w Peppers and Rogers Group Middle East w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a w latach 2004-2010 pracował w McKinsey & Company jako konsultant i starszy konsultant, realizując projekty w wielu krajach.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2004). Studiował także w Al Akhawayn University w Maroku. Ma doktorat z ekonomii. Jest członkiem Strategic Management Society; Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz European Refining Technology Conference Advisory Board, a także członkiem Rady Programowej PiS.

Kolejny prezes

Rada nadzorcza Grupy Lotos wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie pod koniec kwietnia. Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 9 maja.

W marcu rada nadzorcza Lotosu odwołała Marcina Jastrzębskiego ze stanowiska prezesa, a pełnienie jego obowiązków powierzyła Boncy.

Jastrzębski został powołany na stanowisko prezesa w styczniu 2017 roku. Wcześniej prezesem paliwowej grupy był Robert Pietryszyn.

Fuzja na horyzoncie

Nowy prezes prawdopodobnie pokieruje przygotowaniami Lotosu do połączenia z Orlenem. Ta druga firma zakłada, że przejęcie 66 proc. Lotosu nastąpi w III kwartale 2019 r.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski mówił, że końcowym efektem całego procesu ma być fuzja obu firm, dzięki czemu powstanie bardzo silny jeden podmiot gospodarczy