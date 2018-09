W ciągu miesiąca, jeśli nie będzie sądowych odwołań, może dojść do sprzedaży Portu Lotniczego w Radomiu, którego upadłość sąd ogłosił w piątek - poinformował w poniedziałek rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza. Nabywcą lotniska będzie Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze.

Rzecznik poinformował, że ogłaszając upadłość spółki Port Lotniczy Radom, Sąd Rejonowy w Radomiu zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa za cenę nie niższą niż 12,7 mln zł.

Jak zaznaczył Guza, termin sprzedaży radomskiego lotniska jest uzależniony od uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Sąd wydał takie postanowienie na niejawnym posiedzeniu w piątek.

Co dalej?

- Teraz wyznaczony przez sąd syndyk niezwłocznie zwróci się o ogłoszenie postanowienia o upadłości Portu Lotniczego w Radomiu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - poinformował rzecznik sądu. Takie ogłoszenie - jak wyjaśnił - powinno się ukazać w ciągu 10 dni. Od tej daty wierzyciele będą mieli 7 dni na złożenie zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

- Jeśli nie będzie zażaleń, sprzedaż powinna odbyć się w ciągu miesiąca - podkreślił Guza.

Zgodnie z Prawem upadłościowym sąd ogłasza upadłość w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, tj. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Zgodnie z Prawem upadłościowym sąd ogłasza upadłość w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, tj. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Według sądu w takiej sytuacji od kilkunastu miesięcy znajdowała się spółka Port Lotniczy Radom. - Jej zobowiązania na dzień złożenia wniosku o upadłość wynosiły ponad 29 milionów złotych. W ostatnich dwóch latach radomskie lotnisko ponosiło straty rzędu ponad 20 milionów złotych rocznie - powiedział rzecznik sądu.



Sąd wezwał wierzycieli Portu Lotniczego Radom, by zgłaszali swoje wierzytelności w ciągu 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.

Wymuszona sprzedaż

W lipcu br. Port Lotniczy Radom złożył do sądu wniosek "o wymuszoną sprzedaż ze wskazaniem przyszłego nabywcy lotniska", czyli Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL). Przedsiębiorstwo zarządza między innymi Lotniskiem Chopina w Warszawie. W piątek sąd ogłosił upadłość spółki i zatwierdził tak zwaną procedurę pre-pack, wskazując jako nabywcę PPL.



Procedura "pre-pack", czyli przygotowanej likwidacji w postępowaniu upadłościowym pozwala na sprzedaż zadłużonego przedsiębiorstwa wskazanemu we wniosku nabywcy, bez konieczności przeprowadzania długotrwałego postępowania upadłościowego.

Rozbudowa lotniska

"Porty Lotnicze" (PPL) planują rozbudowę lotniska w Radomiu. Ma ono stać się lotniskiem komplementarnym dla portu lotniczego w Warszawie. Koszt rozbudowy lotniska - szacowany jest na około 425 mln zł.

Terminal pasażerski ma być jednokondygnacyjny o przepustowości rocznej co najmniej 3 milionów pasażerów, przy założeniu obsługi głównie ruchu czarterowego o dużej sezonowości. Wykonawca projektu terminala będzie też musiał opracować koncepcję dalszej modułowej rozbudowy strefy odlotów (checkin, sortownia bagażu, kontrola bezpieczeństwa, poczekalnie odlotowe) oraz przylotów (karuzele bagażowe, sortownia bagażu, kontrola dokumentów na przylotach), zapewniającej całkowitą przepustowość terminala na poziomie 10 milionów pasażerów rocznie.

Nowe lotnisko w Radomiu ma zacząć działać w 2020 roku.