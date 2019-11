Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" przedłuży przewidziany w ogłoszeniu czas budowy nowego terminala na lotnisku w Radomiu. Taką zmianę nakazała Krajowa Izba Odwoławcza w związku z odwołaniem jednej z firm zainteresowanych startem w przetargu. Zmieni się też termin otwarcia ofert.

Już wcześniej wydłużono czas realizacji inwestycji do 16 miesięcy i przesunięto termin otwarcia ofert. Następnie, pod koniec października, PPL wydłużyło termin realizacji tego zamówienia do 20 miesięcy.

Prezes PPL Mariusz Szpikowski zapowiedział we wtorek na briefingu w Radomiu, że przedsiębiorstwo zastosuje się do wskazania Krajowej Izby Odwoławczej. W najbliższym czasie w ogłoszeniu przetargowym zostanie zmieniony czas realizacji inwestycji z 20 do 26 miesięcy.

Oznacza to, że planowane na środę otwarcie ofert w przetargu na budowę terminala ulegnie przesunięciu o co najmniej 15 dni. Według prezesa PPL rozstrzygnięcie przetargu może więc nastąpić dopiero w drugiej połowie grudnia.

Terminal na lotnisku w Radomiu

W piątek Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie zainteresowanej startem w przetargu firmy Hochtief Polska. Spółka podniosła, że przewidziany przez PPL 20-miesięczny czas na zaprojektowanie i wybudowanie terminala jest o co najmniej pół roku za krótki.



LOT uruchomi nowe połączenie międzynarodowe Polskie Linie Lotnicze LOT od 30 marca 2020 roku uruchomią nowe połączenie z Lot... zobacz więcej » Według prezesa PPL jest szansa na to, że dzięki przewidywanej w warunkach przetargu premii dla wykonawcy za zakończenie robót przed czasem, terminal powstanie jednak wcześniej. Jeśli się to nie uda, to w ocenie Szpikowskiego termin zakończenia budowy całego lotniska w Radomiu przesunie się na przełom lipca i sierpnia 2022 roku. Wcześniej planowano, że będzie to czwarty kwartał 2021.



Zdaniem Szpikowskiego 26-miesięczny czas budowy terminala wskazany przez KIO to okres bardzo długi, biorąc pod uwagę czas realizacji podobnych inwestycji.

- Na przykład w Lublinie realizowano podobną inwestycję w 12 miesięcy, a w Gdańsku w 22 miesiące wybudowano bardziej skomplikowany obiekt - zaznaczył prezes PPL.

Jego zdaniem wydłużenie okresu realizacji inwestycji może być związane z obecną sytuacją na rynku. - W tej chwili wykonawcy realizują wiele projektów równocześnie; stąd tak duża niechęć do ryzyka i przeciąganie się terminów - ocenił Szpikowski.

Nowa droga startowa

Prezes PPL powiedział, że pozostałe prace prowadzone na lotnisku w Radomiu przebiegają zgodnie z harmonogramem. Chodzi między innymi o roboty związane z przebudową i przedłużeniem pasa startowego o 500 metrów, do 2,5 kilometra.

Wydłużenie drogi startowej jest niezbędne, by w Radomiu mogły lądować samoloty typu Boeing 737 czy Airbus A320.

- Budowa pasa jest zaawansowana na poziomie 22 procent. Od zeszłego tygodnia ułożyliśmy pierwszą warstwę podbudowy z betonu cementowego, która stanowi podbudowę pod warstwę jezdną - poinformował obecny na briefingu prasowym przedstawiciel spółki Max Boegl Paweł Pułkownik.

Nowa droga startowa ma być gotowa na koniec września 2020 roku.

Miliony pasażerów