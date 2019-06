Pasażerowie narzekający na wysokie ceny wody na lotniskach mogą odetchnąć z ulgą. Port lotniczy Poznań-Ławica uruchomił właśnie źródełko z wodą pitną. To kolejne lotnisko w naszym kraju, które zdecydowało się na taki krok.

Poidełko z darmową kranówką jest dostępne dla pasażerów po przejściu kontroli bezpieczeństwa w hali odlotów - poinformowali przedstawiciele portu na Facebooku.

Woda na lotniskach

Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na polskich lotniskach pozwalają zapakować do bagażu podręcznego, czyli do tego, który zabieramy ze sobą już po przejściu kontroli bezpieczeństwa, płyny w pojemnikach do 100 mililitrów, zapakowane w jednej przezroczystej, zamykanej torbie, której łączna pojemność wynosi 1 litr.

Jeśli podróżny, który przeszedł kontrolę bezpieczeństwa, jest spragniony, to kupując butelkę wody w sklepach na terenie strefy wolnocłowej musi się liczyć z tym, że zapłaci za nią więcej niż w sklepach spożywczych. Pasażerowie skarżyli się, że półlitrowa butelka wody w niektórych przypadkach kosztuje jednak nawet 9 złotych.

Na początku 2017 roku tym tematem zainteresował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zapytał wszystkie polskie lotniska o dostępność i cenę wody w strefie zastrzeżonej (tzw. wolnocłowej). UOKiK sprawdzał, czy nie ma zmowy cenowej dotyczącej sprzedaży wody mineralnej.

Jako pierwsze na tę interwencję zareagowało Lotnisko Chopina w Warszawie, które we wrześniu 2017 roku uruchomiło źródełka z wodą pitną. Dwa źródełka z bezpłatną wodą ustawiono w strefie Schengen, jedno w Non-Schengen. Stołeczny port stał się pierwszym lotniskiem w Polsce i jednym z pierwszych w regionie, na którym pasażerowie mają dostęp do darmowej wody pitnej.

Na początku tego roku na podobny krok zdecydowali się przedstawiciele portu lotniczego Kraków-Balice.