To loteria tylko dla nowych podatników, którzy do tej pory rozliczali się z podatku dochodowego w innych gminach. Pula nagród to ponad 220 tysięcy złotych.

To pierwsza taka loteria w historii Łodzi.

- To największa loteria w historii, żaden samorząd nie fundował takich nagród, w żadnym nie było aż tylu losowań. Wszystkich, którzy mieszkają w Łodzi, tu pracują, mają dzieci w naszych szkołach i przedszkolach, tu zostali po skończonych studiach, proszę, aby zarejestrowali się w łódzkich urzędach skarbowych i wzięli udział w wielkiej loterii - mówiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Jak podkreśliła podobne akcie prowadziły między innymi Wrocław, Rzeszów, Gdynia, Sopot i Warszawa. - W porównaniu do innych tego typu projektów, łódzka loteria będzie trwała najdłużej i będzie miała największą pulę nagród - zaznaczyła prezydent.

Począwszy od 4 listopada, wśród nowych podatników, co tydzień losowane będą dwie nagrody w wysokości 1 tys. zł, a raz w miesiącu - jedna w wysokości 10 tys. zł. Wielki finał loterii odbędzie się 7 maja. Do wygrania będzie wówczas 100 tys. zł.

Jak zagrać?

Osoby, które chcą uczestniczyć w loterii podatkowej, powinny wypełnić formularz ZAP3, wskazując w nim Łódź jako miejsce zamieszkania i złożyć dokument w urzędzie skarbowym.

Następnie należy zgłosić swój udział w losowaniu nagród w internecie na stronie www.lodz.pl/loteria lub w punktach informacyjnych Urzędu Miasta, np. w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy pl. Schillera.



Jak podał łódzki magistrat, roczne wpływy do miejskiej kasy z tytułu podatków płaconych przez mieszkańców przekraczają 1 mld zł. Z przeprowadzonych badań wynika, że realna liczba mieszkańców miasta, obliczona na podstawie indywidualnych logowań telefonów komórkowych, sięga 750-800 tys.



- Jeżeli w ubiegłym roku mieliśmy w Łodzi 349 tys. zeznań PIT, to - biorąc pod uwagę, że mieszkańców w wieku produkcyjnym mamy 391 tys. - już sama różnica między tymi liczbami wynosi ponad 40 tys. zeznań podatkowych, które nie są rozliczane w naszym mieście - wyliczała Zdanowska podczas konferencji zapowiadającej start kampanii zachęcającej do płacenia podatków w Łodzi.



Poinformowała wówczas, że wpływy z PIT od jednego obywatela Łodzi wynoszą statystycznie 2058 zł, zatem podatek zapłacony przez 10-20 tys. nowych podatników oznaczałby zasilenie miejskiego budżetu o kwoty liczone w dziesiątkach milionów.



Zdaniem prezydent Łodzi "sprawiedliwie i uczciwie" jest płacić podatki w miejscu zamieszkania, które nie zawsze jest miejscem zameldowania, ponieważ pieniądze te wracają do miejskiej kasy i pozwalają na finansowanie usług, z których wszyscy korzystają, m.in. komunikacji publicznej, żłobków, zajęć dla seniorów czy remontów szkół.