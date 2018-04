Polskie Linie Lotnicze LOT zamówiły kolejne trzy samoloty typu Boeing 787-9 Dreamliner. Zostaną one dostarczone w 2019 roku. W sumie przewoźnik będzie dysponował 15 Boeingami 787 Dreamliner, co oznacza, że strategia LOT-u na lata 2016-2020 zostanie wykonana przed czasem - poinformowała we wtorek spółka w komunikacie.

Samoloty będą pochodziły prosto z fabryki Boeinga w Everett, a ich dostawy są zaplanowane na maj 2019 roku (dwa egzemplarze) i październik 2019 roku (jeden).



W sumie LOT posiada obecnie we flocie osiem mniejszych B787-8 i jednego większego B787-9. Biorąc pod uwagę wszystkie podpisane kontrakty, w tym i przyszłym roku przewoźnik włączy do swojej floty sześć Dreamlinerów.

"Nowe samoloty to nowe połączenia" - wskazał, cytowany w komunikacie, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej LOT Adrian Kubicki.



"Nowe samoloty to nowe połączenia" - wskazał, cytowany w komunikacie, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej LOT Adrian Kubicki.

"W sumie do końca 2019 roku będziemy mieli do dyspozycji aż 15 Boeingów 787, co jest nie tylko historycznym rekordem LOT-u, ale i potwierdzeniem, że naszą strategię w zasadzie możemy uznać za zrealizowaną" - podkreślił.

Dodał, że w tej chwili LOT w ofercie ma 13 bezpośrednich połączeń dalekiego zasięgu, a każdy nowy samolot to możliwość otarcia jednego-dwóch kolejnych nowych kierunków.

Nowe zamówienie

Do tej pory LOT miał zakontraktowane cztery samoloty Boeing 787-9. W związku z nowym zamówieniem w sumie ich liczba wzrosła do siedmiu. Pierwszy samolot tego typu został już dostarczony, kolejny wyląduje w Warszawie na początku maja tego roku. Pierwszy Boeing 787-9 wykonuje regularne połączenia do Chicago i Toronto, drugi będzie obsługiwał rejsy z Warszawy do Nowego Jorku JFK i niektóre rejsy do Seulu.



Równolegle LOT negocjuje możliwość pozyskania kolejnych samolotów szeroko- i wąskokadłubowych - poinformowano w komunikacie.



Oprócz nowych Dreamlinerów LOT oczekuje też na dostawę kolejnych czterech z sześciu zamówionych Boeingów 737 MAX 8 oraz pięciu z sześciu zamówionych Embraerów 195. Do floty LOT-u na co najmniej sześć miesięcy dołączą też dwa dodatkowe Bombardiery Q400.

"Każdy nowy samolot to nowe miejsca pracy i otwarta droga do awansów zarówno dla pilotów, jak i członków personelu pokładowego" - wyjaśnił Kubicki.

"Jeden nowy Dreamliner oznacza zatrudnienie lub awans dla 15 kapitanów i 10 pierwszych oficerów oraz ofertę pracy dla około 100 nowych członków personelu pokładowego. W ten sposób LOT pozostaje największym i zarazem najbardziej pożądanym pracodawcą wśród linii lotniczych działających w Polsce" - tłumaczył.

Nowe samoloty Ryanair

Również konkurent LOT, irlandzka linia lotnicza Ryanair, poinformował we wtorkowym komunikacie, że dokupi kolejnych 25 samolotów Boeing 737 MAX. Wartość zamówienia szacowana jest na 3 miliardy dolarów.